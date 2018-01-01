Міжнародному аеропорту «Бориспіль» є чим пишатися. Цікаві статистичні дані

Цифра Борисполя в 10,5 млн пасажирів на рік це круто, привід для гордості і чудовий результат

Мовою оригіналу Собрала наконец википедия данные по пассажиропотокам всех аэропортов Европы за год, и можно уже делать какие то выводы по 2017 году в европе (очень интересное занятие – как сравнивать футбольные рейтинги): - Спасибо дешевому топливу и росту экономики всей европы в 2017 рост показали почти все большие аэропорты –

Денис Антонюк Колишній глава Державіаслужби

Денис Антонюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Цифра Борисполя в 10,5 млн пасажирів на рік це круто, привід для гордості і чудовий результат

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Собрала наконец википедия данные по пассажиропотокам всех аэропортов Европы за год, и можно уже делать какие то выводы по 2017 году в европе (очень интересное занятие – как сравнивать футбольные рейтинги):

- Спасибо дешевому топливу и росту экономики всей европы в 2017 рост показали почти все большие аэропорты – исключения Тегель и итальянские аэропорты связаны скорее с проблемами местного перевозчика (Air Berlin и Alitalia)

Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее- бориспольские 22% роста, и достижение рекордных показателей не позволяют попасть в первые 50 аэропортов европы – растут все, и многие растут очень быстро

За семь лет уровень аэропортов вырос значительно – сотый аэропорт в 2010 – 2 млн 900 пассажиров в год и 4 млн 600 в 2017

Все соседи борисполя, с которыми я сравниваю нас из года в год – прага, варшава, бухарест, будапешт – все так же недосягаемы, причем казалось что румын мы в 2017 году все таки догоним – ан нет – больше 2 млн разницы.

Российский трафик – не смотря на все ожидания кризиса, влияния санкций и падения экономики рост рынка просто сумасшедший, 20-30% показывают все аэропорты кроме Симферополя - (похоже он свой пик уже пережил в позапрошлом году и в ближайшие годы цифры будут еще ниже), даже если списать половину этого роста на отложенный спрос, все равно очевидно что пока в россии особого кризиса нет, и инфраструктурно они оказались готовы к такому росту (все таки 5 миллионов екатеринбурга и новосибирска это серьезный результат)

Крупнейшие европейские аэропорты очередной год показывают рост и по пассажирам и по количеству рейсов, при этом доступность свободных слотов не добавилась (тот же Хитроу показывает рост, при том, что возможных доступных слотов нет никаких)

Похоже, что если все планы Борисполя реализуются, 777 МАУ придут вовремя и в стране ничего не случится плохого по итогам 2018 Борисполь будет ближе к 40 месту в Европе и, наконец, кого-то из Европейских соседей-конкурентов догонит - надеюсь это будет Бухарест с Будапештом

Но главные цели для роста все таки не ближайшие соседи, а Вена и Хельсинки, которые работают выбрав каждый свою довольно узкую нишу, и которые еще несколько лет назад были чуть больше Борисполя сейчас. Вопрос появится ли у Борисполя своя географическая ниша это не вопрос 2018 года, и в наших условиях рост на 10-12 миллионов это скорее вопрос 3-4 лет, а не 1 года, поэтому ближайшие годы сравнивать с австрийцами и финнами будет рано.

В любом случае цифра Борисполя в 10 с половиною миллионов пассажиров в год это круто, повод для гордости и замечательный результат.

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