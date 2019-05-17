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    Розслідування катастрофи в «Шереметьєво»: екіпаж SSJ-100 грубо порушив інструкцію

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    Під час пожежі на борту авіаланера&nbsp;<span>Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) загинула 41 людина&nbsp;</span> - Розслідування катастрофи в «Шереметьєво»: екіпаж SSJ-100 грубо порушив інструкцію
    Під час пожежі на борту авіаланера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) загинула 41 людина 

    Пасажирський літак, який згорів в аеропорту «Шереметьєво», при заходженні на посадку не випустив закрилки

    Розслідування «Росавіації» встановило нові деталі авіакатастрофи SSJ100 авіакомпанії «Аерофлот», унаслідок якої загинула 41 людина. Про це в п'ятницю, 17 травня, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на доповідь.

    Зокрема, пасажирський літак, який згорів в аеропорту «Шереметьєво», при заходженні на посадку не випустив закрилки.

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    Також під час розслідування з'ясувалося, що літак летів з перевантаженням в 1,6 тонни. У той же час фахівці встановили, що перевищення швидкості при заходженні на посадку не було.

    «До моменту входу в глісаду маса літака становила близько 42 600 кілограмів, що на 1600 кілограмів перевищувало максимально допустиму посадкову масу», - йдеться в документі.

    Окрім того, літак здійснив приземлення на три стійки шасі з великими перевантаженнями, до 5,85 g.

    «Третє приземлення літака сталося на швидкості 140 вузлів (258 кілометрів на годину) з вертикальним перевантаженням не менше 5 g. Потім руйнування конструкції з проливанням палива і пожежею», - повідомляється в документі.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

     

     

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