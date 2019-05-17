Бомбу в літаку, що екстрено сів і Одесі, не знайшли



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Поліція шукає особу, яка «пожартувала» про вибухівку в авіалайнері

Поліція не знайшла вибухівки в нібито замінованому літаку, який екстрено сів в Одесі.

Про це у Facebook написав радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк

«До чергової частини ГУНП Одеської області близько 16:30 надійшло повідомлення від диспетчера Авіаруху, що літак міжнародним сполученням а/п «Бориспіль» - Шарм-ель-Шейх отримав повідомлення, що начебто повітряне судно заміновано, тож змушений здійснити позапланову посадку в міжнародному а/п «Одеса» для його обстеження. Літак був обстежений співробітниками ВТУ, ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було, після чого літак та пасажири продовжили свій політ до аеропорту призначення», - зазначив Форостяк.

За його словами, повідомлення кваліфіковано як завідомо неправдиві відомості про небезпеку. За нього передбачена кримінальна відповідальність, встановлюється особа, що так «пожартувала», та її мотиви.

Раніше повідомлялося, що літак з Борисполя до Єгипту приземлявся в Одесі через повідомлення про мінування.

Нагадаємо, 14 травня два рейси авіакомпанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха до Львова і за зворотним напрямком затримувалися через несправність літака.