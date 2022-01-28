Чи приїдуть в Україну цього року арабські туристи

В Україні відсутні готелі рівня лакшері, тому важко буде розраховувати на багатих еміратців чи саудитів

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Некоторые туристические мысли по поводу моей поездки в Залив. Много народу видел, много поговорил. Есть оптимистические вещи, Украина уже не неизвестная страна ноунейм, Украину уже узнают, и это хорошо, рейсов в Украину следующим летом будет прилично больше чем прошлым летом (если все будет хорошо), ещё есть хорошие идеи и проекты, но сейчас попробую про то что не очень хорошо, и про то что может помешать Украине следующим летом стать главным туристическим пунктом для стран Залива:

Со слов агентов, которые с Украиной уже работают.

гостиницы подуставшие (это в первую очередь про 4 и 5*), выбора гостиниц нет (и близко не Стамбул или Дубай)

гостиниц лакшери уровня ни одной, поэтому говорят, что скорее всего на поток богатых саудов или эмиратцев, которые с удовольствием останавливаются на месяц или два расчитывать не стоит,

стоимость гостиниц не очень соответствует сервису и ожиданию от недорогой страны. Многие гостиницы в надежде сорвать Джек пот следующим летом взялись поднимать цены, и в регионах (львов, одеса) четвёрка уже может стоить до 100 баксов за ночь за твин, сопоставимо с хорошей пятеркой в Турции или Азербайджане сейчас.

гидов и арабоговорящего стафа во Львове, Буковеле, Одессе практически нет. Исключение Киев и Редисон Буковель.

такси и трансферы в Украине непредсказуемые с не всегда адекватными водителями.

MICE из Залива не появится пока не облегчат визы для резидентов залива, т.к 95% групп из Дубая это экспаты (не локалы), в Бахрейне и Саудии это 60%). Про это говорили все MICE агентства с кем встречались

Без MICE сезонность не выровнять – это все так же останется середина мая-середина сентября.

шопинг в Украине слабый, нет интересных предложений, цены выше как Турции, так и акционной Европы.

в феврале будут некоторые подвижки на турецком рынке, Турция усиленно работает над тем , что бы вернуть туристов из Саудии и многие туристы летом могут уйти туда.

Ну и все спрашивают что там у вас с Россией, а что им ответить? Все будет хорошо

Из этого проблемного списка государство легко может решить только проблему виз для резидентов Залива и убеждать гостиницы не пытаться заработать все деньги мира за три месяца, остальное требует большой работы.

Будем надеяться и будем работать, но у меня есть опасения, что открывшиеся Турция, Азербайджан, Европа располовинят прошлогодний арабский трафик.

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