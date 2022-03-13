Що на наших національних ефірах роблять російські експерти?

Не дивіться нарешті «дожді» і хороших росіян – кожен з них на різному етапі був провідником Путіна і Єдінай расіі

Убий в собі нарешті малороса, дорогий українцю

Я терпіла кілька днів.

Але коли кілька моїх прекрасних колег, друзів лишилися на вулиці ні з чим – і два тижні перебували у полоні мародерів і убивць із Рашкостану – скажу.

Кому, бл*ть, в голову приходить умикати в національні ефіри латиніну, бикова, піотковських, гудкових, ілларіонових і всяку *лядву?

Чому Антон Геращенко одноосібно пропонує, що давати громадянство наше «хорошим рашистам» – гарна ідея? Він розбитий Харків не бачить?

У якій хворій голові народжуються ідеї в стилі – а давайте запросимо працювати на національні ефіри у воєнний час спеціалістів із «дождя» і інших по*бєнєй російських? Як же воно в часи другої світової війни Велика Британія обходилась силами Черчиля, Мухерда, Кліффорда, Роальда Даля, врешті силами чорного антинацистського пропаганлиста Делмера? Чому в тодішні газети не тягнули Ленні Ріфеншталь, Хюго Босса – який типу був ні при чому, а просто рятував свій бізнес і пішов на співробітництво із Третім рейхом? Чому в ефірах британських ЗМІ не було засилля членів партії НСДАП – які типу робили все для приходу і утвердження Гітлера до влади. А потім вирішили завтра зістрибнути із німецького підводного човна і сказати «так а ми невинуваті».

Я дивлюсь на наших редакторів і хайпожерів із телебачення і ютубів – і думаю, о скільки «гаїв берджесів» вскриється потім після нашої перемоги) скільки колєг раді працювати подвійними агентами впливу – тільки б монетизація капала.

А тепер питання? Якого фіга я маю дивитись на немиті вуса Бикова і міль Латиніну? Перший ще півроку тому розповіла, що «Одесса русский город и город русского языка», а тепер моя мила і смачна Одеса окопується як фортеця, бо Путін хоче її стерти з лиця землі. У чому вартість експертизи Латиніноі, яка на повному серйозі бачила в Бандері фашиста, але не помітила фашизм Z у себе під носом?

У нас що – нема експертів? Знову цей злоєбучий комплекс меншовартості? Звідки ці редактори і журналісти родом? Чи вони думають, що безсмерті і можна вирішити щось дипломатичним шляхом?

Я вам клянусь – краще у мене буде менше підписників на котромусь із ресурсів. Але там ніколи не буде рашистів різних форм і родів. Їхня вартість уже відома. Нас убивають, а вони переживають, що їх не пустять в Європу. Нас знищують, а їх цікавлять кружевні труси і японські трєніки.

Я знаю шлях до перемоги і оздоровлення України – убий в собі малороса. Убий повністю. Мисли тупими мізками – вчи мови, виходь на ринки дружніх країн. Шкода, що багатьом зараз це доходить через пряме утюження їх міст. І убивство їхніх дітей. Не дивіться нарешті «дожді» і хороших росіян з грустними мордами – кожен з них на різному етапі був провідником Путіна і Єдінай расіі. Тому у мене на них мораторій був і є. А колєг закликаю подумати – хайп на 5 хвилин чи майбутнє цілого народу.

Всі рашистські експерти і «хороші» і «не дуже» мають думати над одним – чому вони прос*али свою державу. Чому наступні 50 років точно вони будуть ізгоями у світі. І урешті – чому в Україні їм не місце під будь-яким соусом. Убий же в собі нарешті малороса, дорогий українець. І с*уко, відірвись нарешті від російської повістки.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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