Україна готується перейти до активних дій з відбиття окупантів біля Києва – МВС

У столиці накопичуюються додаткові сили та резерви на випадок атак

Українська сторона працює над тим, щоб перейти до активних наступальних дій з відбиття російського окупаційного угрупування, яке знаходиться поблизу Києва. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

«На сьогоднішній день командуванням військової оборони Києва робиться все для посилення інженерного забезпечення столиці до оборони, підтягуються резерви, накопичуються додаткові сили та засоби з метою відбиття можливих атак. Доба пройшла відносно спокійно, ситуація навколо столиці не змінилась жодним чином. Українська сторона продовжує робити все для того, щоб перейти у подальшому до активних наступальних дій з відбиття того угрупування, яке знаходиться поблизу Києва», – зазначив Єнін.

З його слів, на сьогодні найбільш «гарячими точками» окрім Києва і Маріуполя є Запорізький, Криворіжський і Миколаївський напрямки.

До слова, російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію на Київ, яка буде здійснена найближчими днями. Таку заяву зробило міністерство оборони Великої Британії.

У британському відомстві повідомили, що Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.

Водночас варто зазначити: нові супутникові знімки показують, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, що розтягнувся більш ніж на 64 кілометри, «значною мірою розосередився і передислокувався».