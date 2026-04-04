Здати Балтію та Україну? Що насправді розкрили мемуари Столтенберга

Єнс Столтенберг обіймав посаду Генерального секретаря НАТО рівно 10 років, з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2024 року

Як Балтію й Україну ледь не віддали Росії

Потроху складаються пазли, чому Росія на стику 2021/2022 стала така борза, що вважала себе третім полюсом світу, агресивно напала на Україну і думала про розподіл світу.

Латвійське видання BS розібрало свіжі мемуари Єнса Столтенберга – колишнього генсека НАТО і дійшло до цікавих висновків. Ця мажорна риба, яка уникала сварок і так робила карʼєру – восени 2021 року домовлялась із Сєргєєм Лавровим про те, щоб здати країни Балтії під вплив Росії.

Восени 2021 року він зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час розмови він запропонував обговорити ідею Кремля про створення «буферної зони».

Польща та країни Балтії категорично заперечували проти будь-яких поступок. Проте генсек проігнорував їхні побоювання і був готовий повернути архітектуру безпеки до кордонів 1997 року. Це означало б фактичне роззброєння східного флангу НАТО.

Вау – оце удар в спину маленьким сусідам, які уже пережили етнічні чистки 1940 року, коли вагітних вивозили до Сибіру. А на місце їх привозили всяку там рязанщину.

А чого Столтенберг вошкався з росіянами? Його тато Торвальд – був дипломатом та міністром оборони, а ще був знайомий з резидентом радянської розвідки (КДБ) у Норвегії Віктором Грушком. Син радянського розвідника Олександра Грушка розповідав, що в дитинстві вони з Єнсом Столтенбергом спілкувалися на дачі Столтенбергів, поки їхні батьки-дипломати вечеряли.

У минулорічному в'ю FT малий Столтенберг розказав, про свою юність, коли він уже був активістом норвезьких соцдемів. Саме про слова батька, що з усього радянського посольства варто контактувати лише з «хлопцями з КДБ», оскільки лише вони мають хоч якийсь вплив. Водночас батько радив йому погоджувати кожну зустріч із спецслужбами Норвегії.

У своїх мемуарах уже сивочолий син розказує, що у серпні 2021 року сам запропонував Лаврову буферну зону попри спротив Росії. Цитую BS:

«Мемуари Столтенберга також чіткіше демонструють прихильне ставлення норвезької еліти – а в цьому випадку Лейбористської партії, включаючи як батька, так і сина – до діалогу з Росією. Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що його батько закликав до підтримки діалогу з Росією навіть за обставин, коли більшість союзників відмовилися від цієї ідеї.

Син, у свою чергу, з гордістю пише про те, як йому вдалося просувати продовження діалогу з росіянами в рамках НАТО навіть після анексії Криму, на відміну від наполягання Зеленського на більш сміливій військовій допомозі. З цього питання він пізніше змінив свою позицію та почав закликати союзників надати більше військової допомоги.

Для Столтенбергів діалог з Росією був ознакою сили, а не слабкості. І в цьому сенсі норвежець не обов'язково був особливо комфортним Генеральним секретарем країн Балтії».

Далі висновки авторів статті такі, теж цікаві: «Можливо, готовність Столтенберга у 2021 році запропонувати Лаврову обговорення виведення сил НАТО зі східних регіонів також пояснюється тим фактом, що Сполучені Штати невдовзі після цього публічно оголосили про свою готовність також обговорити питання розміщення військ. Цей початковий крок, можливо, був узгоджений між Генеральним секретарем та американцями. У будь-якому разі, це був вкрай незручний епізод для країн Балтії.

Прикордонна держава Норвегія не постраждала б, оскільки вона приєдналася до альянсу до того року. Можна логічно запитати, чи зробив би Столтенберг таку пропозицію, якби вона торкнулася і його власної країни, особливо якби він мав намір після відставки з посади Генерального секретаря продовжувати активну політичну діяльність на батьківщині.

Короткі розмови з естонськими дипломатами підтверджують, що Столтенберг справді намагався порушити це питання за спинами східних кордонів НАТО. У січні було скликано Раду НАТО-Росія в надії, що там стануть зрозумілими конструктивні наміри Росії, але росіяни натомість пам'ятно заявили, що їхня пропозиція – це не меню, з якого можна вибрати відповідні пункти, а пропозиція «або бери, або ні».

Короче, якби ми таки впали за три дні – Росія хутко проковтнула би країни Балтії, а окремі гламурні політики зробили вигляд, що так і треба. Просто є така машина часу, яка віднесла в 1997 рік. Друге, лицемірність окремих політиків просто вражає.

Тут один норвезький мажор прогнувся під Лаврова. Другий – Турб'єрн Ягланн так шпілився забороненим сексом на островах Епштейна, що допоміг РФ уникнути покарання за 2014 рік. А далі ось недавно хотів собі вкоротити віку, коли у файлах знайшли купу відео і фото дітей у джакузі його дружка Джеффрі.

Так ти розумієш, як працювала Росія. І чому в неї тривалий час все виходило. Один продався за бутерброд. Інший за незаконне шпілі-вілі.