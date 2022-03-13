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    Андрій Данилко пояснив, чому залишається у Києві

    Шоумен розповів, що залишився сам у своєму під'їзді - Андрій Данилко пояснив, чому залишається у Києві
    Шоумен розповів, що залишився сам у своєму під'їзді
    скріншот із відео

    Артист розповів, що для захисників закупив бронежилети, каски й тепловізори

    Шоумен Андрій Данилко залишається у Києві і збирає допомогу Збройним силам України. Про це він розповідає Україна24.

    «Я залишаюся в Києві до останнього. Я не знаю, як там будуть розвиватися події. Я вірю в добре все одно. Я вважаю, що ворог в особі Путіна розраховує, щоб люди бігли, щоб люди кидали домівки. Я не доставлю їм цього задоволення. Я розумію, багато хто просто боїться, у них родини. Я залишився не тому, що я такий сміливець, а я навіть не розглядав такий варіант. Я абсолютно не боюся, і якщо я можу бути корисним, перебуваючи у Києві, я це роблю», – сказав Данилко.

    Андрій Данилко додав, що для допомоги Україні він виходить в прямі ефірі телеканалів, а для захисників закупив бронежилети, каски й тепловізори.

    Раніше Андрій Данилко потішився, що Youtube заблокував канал російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це шоумен сказав в ефірі українського ТБ.

    Окремо Андрій Данилко зупинився на зомбуванні росіян завдяки ЗМІ. Зокрема, співак згадав, як свого часу на собі відчув гоніння з боку відомих російських діячів, у тому числі пропагандиста Соловйова. Мова про пісню Данилка, яку він в образі Вєрки Сердючки виконав на Євробаченні у 2007 році.

    «Це ж Перший канал Росії вигадав «Раша гудбай» замість слів Lasha Tumbai, які були в пісні. Як просто на біле сказати чорне. Тоді ж з підтримкою мені зателефонував нині покійний Армен Джигарханян і сказав: «Синочок, це вічна боротьба гулівера з ліліпутами». І після того мені нічого не страшно», – зізнався Данилко.

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    Теги: ЗМІ Київ Україна артист співак Андрій Данилко
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    Андрій Данилко пояснив, чому залишається у Києві