Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Хто після Трампа? Україна має вже готуватися до зміни влади у США

Україні вже зараз варто готуватись до наступного президента США
Хто може стати новим лідером США і що це означає для України

Новим президентом США будуть Венс або Рубіо. Чому треба до цього готуватись?

А от тепер ясно, чому Марко Рубіо так активно спростовував тезу про те, що адміністрація Трампа вимагає від Києва передати Росії свій східний Донбас, щоб отримати гарантії безпеки США.

Марко почав кампанію як потенційний кандидат в президенти-2028 року. І йому персонально точно не потрібен бруд «очільника, який розкидається чужими територіями на радість агресора». Хай з цим Трамп та Венс розбираються.

Так от, The Guardian описує результати зборів консерваторів, які були у суботу, 28 березня. Там є вельми цікаві цифри, які впадають мені в око, як людині, яка багато років займалась політичними комунікаціями та виборами.

Згідно зі свіжим опитуванням, у якому взяли участь понад 1 600 делегатів, 53% підтримали віцепрезидента Джей Ді Венса як майбутнього кандидата від республіканців на президентських виборах 2028 року. На другому місці з великим відривом опинився державний секретар Марко Рубіо з результатом 35%.

Що цікаво, Рубіо тут показав феноменальний результат. Цитую газету: «Під час минулорічних зборів CPAC у Мериленді Венс також лідирував в опитуванні з 61% голосів, за ним ішов Стів Беннон з 12%. Беннон – правий подкастер, який був радником Трампа під час його першого терміну. ​​

Минулого року губернатор Флориди Рон ДеСантіс отримав 7%. Рубіо отримав лише 3% голосів на минулорічному засіданні CPAC, але його популярність у правому русі зросла завдяки центральній ролі у зовнішній політиці США, включаючи військові операції США, політичні маневри та встановлення тісних зв'язків із іноземними лідерами ультраправих».

Тож по суті американські консерватори шукають собі лідера на заміну Трампа, який уже остаточно піде на пенсію.

Із позитиву – Стів Беннон втратив у цифрах. І це добре, бо якраз від цієї персони йшли тези про треба, що треба тут і зразу припиняти військову та фінансову допомогу для України. Інакше новий В'єтнам для США. Саме цей чоловік на цьому ж з'їзді CPAC кидав зіги.

Чому так просів його рейтинг? А спасибі файлам Епштейна. Там якраз стало ясно, що Беннон хотів сковирнути Папу Римського Франциска. А ще саме йому Епштейн повідомляв про хід переговорів Ягланда з Путіним та Лавровим. Все це відбувалося перед самітом у Гельсінкі у 2018 році, де Путін та Трамп провели зустріч. Консерватор виявився ще тою гнилятиною – з душком російських впливів та нездоровій любові до діточок.

А тепер до Рубіо та Венса. За даними Reuters, цьогорічне опитування свідчить про консолідацію підтримки серед консерваторів навколо Венса та Рубіо. Жоден інший претендент в опитуванні не отримав понад 2% голосів.

Тож ці двоє реальні претенденти на лідерство серед республіканців. Рубіо системний політик і тому це так привабило нову аудиторію після експериментів з Масками та іншим трешем. Венс – вміє залучати величезні гроші від Тілля та йому подібним.

Тому нам треба враховувати ці нові обличчя уже зараз. Аби не було пізно у 2028. Тому так, від Рубіо буде чимало «помʼякшувальних» заяв політики свого лідера. Йому треба нарощувати рейтинг. Це треба враховувати нашій стороні, коли продумуєш тези для апеляції чи спростування. Аби не нашкодити собі.

Якщо Венс – пихатий і дуже амбітний, бо Марко дуже хитрий політик, який всю свою карʼєру добирав союзників, слова і моменти. Інтрига, хто буде лідером респів – вельми цікава.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
