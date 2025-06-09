Вже 11 років Росія не дає нам жити

Якісь аноніми розказали Reuters, що: «Реальний «удар у відповідь» від Росії за операцію СБУ «Павутина» ще попереду, попри те, що у Москві назвали такою відповіддю масштабну повітряну атаку у ніч на п’ятницю».

На жаль, щось таке уже тиждень тягають телеграмщики-медійники.

Давайте чесно. Путін зірвав будь-які спроби весняних перемовин, які так хотіли американці, бо вірить таки у військові перемоги під час літньої кампанії. І що можна всерйоз виторгувати щось зі стамбульського пакета – чотири області або злощасний русскій язик, або ще щось.

Друге. Не покращило би СБУ дальні аеродроми – всі б ті заряджені літаки полетіли у цивільну інфраструктуру наших міст – ТЕЦ, мости, станції метро, залізницю, підприємства у Харкові і Сумах аби людям все нестерпніше жилося.

Три. Не поліпшили би наші ЗСУ три установки «Іскандер» у Клинцях Брянської області – полетіли б ці ракети покращувати Київ. Вбили би чимало людей – цілими підʼїздами, як на Святошиному.

І останнє. Росія 11 років не дає нам просто жити. Останні три з гаком роки щодня наносить «удари возмєздія» лише тому, що ми ще живі і на своїй землі. Могли би більше – били би більше. Але ніщо не заважає бомбардувати їм мізки неляканих анонімів із Reuters про велич Росії і страшну помсту.

UPD. Про «страшний комбінований удар». Особисто чули і бачили його з вікна хати кілька днів тому чотири години поспіль.