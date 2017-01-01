Звільнення полонених - головна подія 2017 року

В ОРДЛО лишається ще близько сотні бранців, а доля таких як Сенцов і Кольченко лишається для потужних політичних ігор і вимог

Вистраждана і очікувана подія. Останній обмін був у вересні 2016. Тоді Жемчугова і Супруна виміняли на чотирьох підозрюваних у сеператизмі. Зараз життя кожного українця оцінюють в чотири голови ватника і терориста. Всі ці лусваргі, газлимови і кушнарьови, вся шваль людська — було би приємно бачити вас в казані у Сатани або хоча б в

В ОРДЛО лишається ще близько сотні бранців, а доля таких як Сенцов і Кольченко лишається для потужних політичних ігор і вимог

Вистраждана і очікувана подія. Останній обмін був у вересні 2016. Тоді Жемчугова і Супруна виміняли на чотирьох підозрюваних у сеператизмі.

Зараз життя кожного українця оцінюють в чотири голови ватника і терориста.



Всі ці лусваргі, газлимови і кушнарьови, вся шваль людська — було би приємно бачити вас в казані у Сатани або хоча б в колонії суворого режиму. Але, можливо, повернення в ОРДЛО використаного біоматеріалу російських політтехнологій не найгірший варіант кари людської.

Так от, хай радість від повернення наших до нас не замилює око. Є низка історій, без яких ота шваль, яку запросили росіяни на обмін — орудуватимуть тут хробаками. А хитродупі політикани з безпринципними політтехнологами ставитимуть експеременти із новоросіями, республіками і фейковими автономіями.

Закон про реінтеграцію, де Росія окупант, який платить за руйнування — раз. Закон про колаборантів — два.

Без оцих двох рішучих кроків сепаратизм і тероризм — хронічна проблема. Сьогодні ти умовна Неля Штепа, подружка сепаратистів. Завтра — ефективний мер умовно українського Слов’янська, бо вину твою ніхто не довів у суді, а ти дала низку піар інтерв’ю, що закликала ДНР виключно через погрози автоматом.

Міфічного примирення між окупованими зараз і вільними територіями не буде. Тільки радикальні закони. Оці постійні каруселі: орієнтуємось виключно на бабушок і тупих заради рейтингів і технічних перемог на виборах, не чіпаймо болото, щоб не забруднитися — не призведуть ні до чого. Ми просто законсервуємо пиздець заради пиздеця через 50 років.

У мене ледве кров з очей не покапала, коли я читала новину, що гауляйтер Захарченко «помилував» наших зі списку. Самоназваний паяц із українським громадянством грається людськими долями, бо так хоча його господар — це щось із категорії фентезі. А насправді реальний український хорор.

Друге. Що отримає Путін після обміну 74 бранців? Перше. Путін свідомо працює на свою виборчу кампанію. Хороша повістка на вибори, видимість ефективного і договороздатного лідера. Читайте також Обмін полоненими відбудеться на КПВВ «Майорське» Сьогодні, 11:58

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Бойовики «ЛНР» направили українських полонених до місця обміну Сьогодні, 10:58 Друге, чекаю середини січня, бо там нарешті обіцяли розглядати закон про реінтгарцію. А це автоматично повернення діалогу про миротворців і мінський формат. Побачимо, що намагатиметься виторгувати собі Путін. Третє. Політизація звільнення у нас всередині держави теж гратиме в мінус нам, бо дасть ілюзію можливого примирення... діалогу. Що Росія наче і не 100% ворог. Четверте. 2018 рік може стати переломним для війни на Донбасі. Але виграє той, хто гратиме дуже технічно і зі стратегією на перспективу. «Васал ти немічний чи право на державність маєш?» — оце питання, на яку нарешті має чітко відповісти все українське суспільство і актуальні особи з виборними посадами. Ще варто нагадати, що в ОРДЛО лишається ще близько сотні бранців, а доля таких тяжковиків як Сенцов і Кольченко лишається для потужних політичних ігор і вимог.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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