Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну

З особами, яких українська сторона передасть для обміну, поспілкувалися представники Червоного Хреста

Колона з 306 особами, яких українська сторона готова передати представникам окупованої територію Донбасу, вже рухається у супроводі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до місця обміну. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ірина Геращенко, Facebook Колона з особами на обмін

З особами, яких українська сторона передасть для обміну, поспілкувалися представники Червоного Хреста

Колона з 306 особами, яких українська сторона готова передати представникам окупованої територію Донбасу, вже рухається у супроводі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до місця обміну. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«З самого ранку разом з омбудсменом В. Лутковською, представниками СБУ, прокуратури, іншими задіяними особами, відвідали місця, де представники МКЧХ змогли безперешкодно поспілкуватися з тими, кого буде передано задля звільнення наших хлопців. МКЧХ підтвердили, що з усіма могли поспілкуватися в конфіденційному режимі. Проконтролювали формування колони, яка направляється до визначеного місця звільнення», - написала вона.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.