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    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну

    З особами, яких українська сторона передасть для обміну, поспілкувалися представники Червоного Хреста
    Колона з 306 особами, яких українська сторона готова передати представникам окупованої територію Донбасу, вже рухається у супроводі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до місця обміну. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної
    • Сьогодні, 11:38
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    Колона з особами на обмін
    Фото: Ірина Геращенко, Facebook
    Колона з особами на обмін

    З особами, яких українська сторона передасть для обміну, поспілкувалися представники Червоного Хреста

    Колона з 306 особами, яких українська сторона готова передати представникам окупованої територію Донбасу, вже рухається у супроводі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до місця обміну. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

    «З самого ранку разом з омбудсменом В. Лутковською, представниками СБУ, прокуратури, іншими задіяними особами, відвідали місця, де представники МКЧХ змогли безперешкодно поспілкуватися з тими, кого буде передано задля звільнення наших хлопців. МКЧХ підтвердили, що з усіма могли поспілкуватися в конфіденційному режимі. Проконтролювали формування колони, яка направляється до визначеного місця звільнення», - написала вона.

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    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну
    Україна направила 306 осіб зі списку утримуваних до місця обміну

    Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

    За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

    Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

    26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. 

    Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

    Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

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    Донбас Ірина Геращенко обмін полоненими заручники
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