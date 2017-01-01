Обмін полоненими відбудеться на КПВВ «Майорське»

Сторони відправили до місця обміну осіб зі списку «306 на 74»

Обмін полонених між Україною і представниками окупованих територій Донбасу відбудеться на КПВВ «Майорське» в районі Горлівки Донецької області. З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених. З боку самопроголошеної «ДНР» відправлять 58 полонених. Про це повідомляє Громадське з посиланням на свої джерела.



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Обмін полоненими (архівне фото)

Сторони відправили до місця обміну осіб зі списку «306 на 74»

Обмін полонених між Україною і представниками окупованих територій Донбасу відбудеться на КПВВ «Майорське» в районі Горлівки Донецької області. З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених. З боку самопроголошеної «ДНР» відправлять 58 полонених.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

Українська сторона вже направила 306 осіб зі списку на обмін до місця звільнення.