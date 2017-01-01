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    Події в Україні

    Обмін полоненими відбудеться на КПВВ «Майорське»

    Сторони відправили до місця обміну осіб зі списку «306 на 74»
    Обмін полонених між Україною і представниками окупованих територій Донбасу відбудеться на КПВВ «Майорське» в районі Горлівки Донецької області. З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених. З боку самопроголошеної «ДНР» відправлять 58 полонених. Про це повідомляє Громадське з посиланням на свої джерела. 
    • Сьогодні, 11:58
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    Обмін полоненими (архівне фото)
    Обмін полоненими (архівне фото)

    Сторони відправили до місця обміну осіб зі списку «306 на 74»

    Обмін полонених між Україною і представниками окупованих територій Донбасу відбудеться на КПВВ «Майорське» в районі Горлівки Донецької області. З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених. З боку самопроголошеної «ДНР» відправлять 58 полонених.

    Про це повідомляє Громадське з посиланням на свої джерела. 

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    Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

    За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

    Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

    26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні. 

    Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

    Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

    Українська сторона вже направила 306 осіб зі списку на обмін до місця звільнення. 

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