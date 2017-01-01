Бойовики «ЛНР» направили українських полонених до місця обміну

Усі утримувані на окупованій території Луганщини полонені підтвердили готовність брати участь в запланованому обміні

Самопроголошена терористична «ЛНР» направила утримуваних громадян України до місця обміну полоненими між Києвом і бойовиками на Донбасі. Про це в середу повідомила представник «ЛНР» в гуманітарній підгрупі контактної групи Ольга Кобцева. «Зараз ми вирушаємо на місце обміну», - сказала вона сепаратистському



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Усі утримувані на окупованій території Луганщини полонені підтвердили готовність брати участь в запланованому обміні

Самопроголошена терористична «ЛНР» направила утримуваних громадян України до місця обміну полоненими між Києвом і бойовиками на Донбасі. Про це в середу повідомила представник «ЛНР» в гуманітарній підгрупі контактної групи Ольга Кобцева.

«Зараз ми вирушаємо на місце обміну», - сказала вона сепаратистському виданню «Луганскинформцентр».

Кобцева розповіла, що раніше всі утримувані на окупованій території Луганщини полонені підтвердили готовність брати участь в запланованому обміні.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.