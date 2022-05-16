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    Думки вголос

    Чому чоловіків уряд досі не відпускає за кордон?

    Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку - Чому чоловіків уряд досі не відпускає за кордон?
    Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку
    фото: ЗСУ

    У військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 тис. чоловіків

    Декілька тижнів тому написав колонку про своє бачення щодо заборони на виїзд чоловікам з України у воєнний час. Отримав дуже багато відгуків.

    Публічно отримав відповідь від прем’єра, який заявив, що уряд свою позицію змінювати не збирається, і поки йде війна, всі чоловіки призовного віку мають залишатися в Україні.

    Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети.

    Я – за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоді воюємо?

    Я переконаний, що захищати батьківщину – це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші

    Решта мають заробляти та утримувати сім’ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.

    Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.

    Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.

    Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 тис. (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).

    Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, – 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально – 500 тис.

    Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій – від 600 тис. до 1,6 млн. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем – на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері.

    Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності

    Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах – відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них – через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.

    Розглянемо три теоретичні сценарії

    Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема – бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.

    Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні – вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп’ються через нереалізованість чи розірвані зв’язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім’ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися – просто сім’ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.

    Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три – п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення.

    Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне – зберегти сім’ї, розірвані війною

    Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень – «заборонити» та/або «просити гроші» – уряд має працювати максимально професійно і віддано.

    Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, – інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?

    В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба – не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту.

    Вмикайте розум зараз – вам за це гроші платять із держбюджету й надають бронь від мобілізації. Думайте та дійте!

    Джерело: блог Олександра Данилюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна гроші Нацгвардія іноземці українці держава навчання Україна поліція уряд кордон окупація #stoprussia
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    Чому чоловіків уряд досі не відпускає за кордон?