Маріуполь: окупанти хоронять загиблих у довгих траншеях (фотофакт)

Свіжі могили на цвинтарі під Маріуполем більше нагадують траншеї

Видання Sky News опублікувало фото з дрона, на яких видно свіжі могили на цвинтарі під Маріуполем. Загиблих цивільних так багато, що їх ховають у траншеях.

Видання зазначає, що це могили на кладовищі в селищі Старий Крим (Донецька область) під Маріуполем.

Нагадаємо, що у Маріуполі на заводі «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, російські війська не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів.

Згодом росіяни визнали, що обстрілюють завод «Азовсталь» у Маріуполі забороненими фосфорними боєприпасами. Відео атаки опублікував у Telegram російський пропагандист, військовий кореспондент Олександр Коц.