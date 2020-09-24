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    Політика

    Рада розгляне проект бюджету 20 жовтня – нардеп

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    Відповідно до закону Верховна Рада має розглянути законопроєект про Держбюджет до 15 жовтня

    Верховна Рада планує 20 жовтня зібратися на позачергове засідання для ухвалення в першому читанні проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

    Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат (фракція «Голос») Ярослав Железняк.

    «З великою долею ймовірності Рада збереться 20 жовтня на позачергове засідання для прийняття Бюджету в першому читанні», – повідомив депутат.

    Він зазначив, що відповідно до закону Верховна Рада має розглянути законопроєкт про Держбюджет до 15 жовтня. Але оскільки парламент по графіку в жовтні засідає тільки 1–9 числа, то депутатам доведеться збиратися спеціально для цього.

    До слова, Рада дозволила виділити 180 млн грн на оздоровлення та відпочинок дітей-пільговиків.

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