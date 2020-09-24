Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями»



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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України має пролити світло на історію з «вагнерівцями»

Подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде імовірно найближчим часом обговорено на регламентному комітеті

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення тимчасової слідчої комісії парламету через ситуацію із ймовірною спецоперацією для затримання бійців приватної військової компанії «Вагнера».

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Михайло Забродський у фейсбуці.

«Висновок комітету був майже одностайним і безапеляційним: направити встановленим порядком питання створення ТСК на розгляд Верховної Ради України! Слід зазначити, що це лише черговий крок регламентного процесу і подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде імовірно найближчим часом обговорено на регламентному комітеті», – написав Забродський.

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це нібито українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Офіс генерального прокурора України не отримав офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих «вагнерівців» Росії. Українська сторона буде притягувати їх до кримінальної відповідальності заочно.

Нагадаємо, 17 серпня Україна вперше в історії відкликала посла з Білорусі. Ігор Кизим поїхав до Києва на консультації для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Як повідомлялося, Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».