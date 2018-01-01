Незаконний МАФ від московських попів на руїнах церкви. Як беззаконня породжує свавілля

Несправедливість буде тільки породжувати нову агресію

Мовою оригіналу История с поджогом незаконно установленного МАФа УПЦ МП на руинах Десятинной церкви и арестом активистов, которые пытались его сжечь — это классический пример того, как слабость и коррумпированность прогнившего государственного аппарата порождает самосуд. Государство самоустраняется и не хочет ничего решать. Граждане устают

Несправедливість буде тільки породжувати нову агресію

Мовою оригіналу

История с поджогом незаконно установленного МАФа УПЦ МП на руинах Десятинной церкви и арестом активистов, которые пытались его сжечь — это классический пример того, как слабость и коррумпированность прогнившего государственного аппарата порождает самосуд. Государство самоустраняется и не хочет ничего решать. Граждане устают терпеть и переходят к действиям. В результате один беспредел вытекает из другого, образовывается замкнутый круг насилия и ненависти, и в конечном счете все переливается в беспорядки и погромы.

Казалось, Украина уже не так давно наступала на эти грабли. Тогда шайка тупых идиотов, дорвавшихся до власти, тоже считала себя умнее всех и пыталась действовать по беспределу. Чем закончилось мы помним. Но украинские чиновники не раз доказывали, что предела идиотизму нет. В итоге имеем новый конфликт на пустом месте, который рискует вылиться в серьезное противостояние.

Вкратце история такова. В 2007 году в историческом центре Киева, прямо на территории Национального музей истории Украины (ул. Владимирская, 2) попы из УПЦ МП возвели самовольную постройку. Таким образом церковь преследовала цель захватить расположенный рядом фундамент существовавшей когда-то давно Десятинной церкви, чтобы позже возвести над ним новый храм-новодел. Уродливую постройку стали гордо именовать «часовней».

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Постройка 2007 года, разумеется, не имеет никакой архитектурной ценности, это обычный МАФ, только с куполом и крестом, который уродует исторический центр столицы. Сжигать его уже пытались в 2012 году, но ничего не вышло. Несмотря на незаконность постройки, этот поповский ларек выживал при всех властях и стал символом бессилия закона перед интересами отдельно взятой коммерческой организации.

С УПЦ МП давно все понятно, и я не вижу смысла писать тут какие-то длинные абзацы с осуждением морального облика попов. Они просто в очередной раз наплевали на интересы окружающих людей, прежде всего тех, кто не ходит в их церковь. Киев, как известно, город многоконфессиональный и многонациональный. Здесь живут люди которые ходят не только в УПЦ МП, но и прихожане УПЦ КП, УКГЦ, протестантских церквей, а также римокатолики, мусульмане, иудеи. Есть такие, кто вообще не посещает церкви. Но строителей незаконного МАФа это не интересует. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и киевляне реагируют в ответ соответствующим образом.

Впрочем, предъявлять претензии тут нужно прежде всего не церковникам, а властям, которые допустили этот беспредел. Ведь если бы они не закрывали глаза на подобные хамские выходки, никто бы не мог просто так взять и поставить ларек с куполом там, где ему понравилось. Закон должен быть превыше всего.

Но властям столицы было наплевать на закон, поэтому они не стали трогать церковную лавочку по продаже свечек и календариков. Видимо, правильные люди занесли, куда нужно.

По некоторым данным, незаконный церковный МАФ якобы был узаконен в 2012 году, но никакой четкой информации по этому поводу я так и не нашел. Документов нигде нет, скорее всего, в полной мере все законные процедуры так и не были соблюдены. Вот тут по ссылке говорится, что нелегальная постройка привязана к общественной организации «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ДЕСЯТИННИЙ ХРАМ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА», которой управляет бывший советник главы НБУ Сергея Арбузова — Михаил Гойхман. Каким образом такой человек мог получать необходимые документы при Януковича, думаю, пояснять не нужно. Но Януковича нет уже четыре года, а МАФ по-прежнему уродует исторический центр Киева.

Незаконная часовня стоит уже десять лет, и все десять лет государство игнорировало проблему. Чиновники оказались беспомощны перед хамством попов. Десять лет общественность выступала против незаконной постройки, но на мнение жителей столицы власти Киева попросту плевали. Люди ждали очень долго, но рано или поздно приходит конец любому терпению.

Раз есть самовольно установленный МАФ, всегда найдутся и те, кто захочет его самовольно снести. Это очевидные вещи, которые способен понять пятиклассник. Когда государство самоустраняется от проблем, общество перестает к нему апеллировать. Так случилось и в этот раз. Нашлись киевляне, которых все это беззаконие задолбало, и они решили ответить беспределом на беспредел. Но без особой жести. Только лишь спилили незаконно установленный перед МАФом стенд и развели у дверей маленький костер. Ущерба максимум на 1000 гривен.

Безусловно, люди поступили незаконно. Самоуправство в любом виде — это плохо. Но в данном случае один беспредел был порожден другим беспределом. Если источником беззакония является сама киевская мэрия, то какие претензии можно тогда предъявлять ко всем остальным? Гражданам негде искать защиты своих интересов, некуда обращаться. Остается только браться за вилы.

Нет сомнений, что чиновники, которые с самого начала пустили на самотек эту историю, знали, чем она может обернуться. Но не сделали ничего, чтобы устранить саму первопричину конфликта. И случилось ровно то, что и должно было случиться. Началась цепная реакция беспредела.

28 января двух участников неудачного поджога — Алексея Шемотюка и Александра Горбаня Шевченковский суд на 60 дней отправил за решетку с возможностью залога в 2,2 млн грн. Такой приговор даже прокуратуре показался суровым. В качестве меры пресечения для киевлян просили домашний арест.

Очевидно, что столь сурового судебного решения в данном случае добились попы УПЦ МП, которые присутствовали в зале суда. Скорее всего — за деньги. Иначе вряд ли бы суд выбирал более суровую меру пресечения, чем того требовала прокуратура.

Теперь не нужно быть гением, чтобы просчитать дальнейшее развитие событий. Когда по беспределу действуют две стороны конфликта, но одну из сторон государство карает по всей строгости, а другую — не замечает, это будет лишь порождать новый беспредел. Ненависть к попам и их незаконной халабуде будет только расти. Авторитет чиновников упадет еще ниже. Заигрыванием с УПЦ МП ни Кличко, ни украинская власть себе популярности не прибавят. Условные «ватники» этого все равно не оценят и за «хунту» не будут голосовать никогда. А вот украинский электорат после такого, безусловно, отвернется.

Очевидная несправедливость будет только порождать новую агрессию. Поповский ларек будут громить и жечь дальше. Это будет вызывать рост недовольства и раскол в обществе, которое разделится на сторонников и противников УПЦ МП. В прессе будут появляться статьи о «гонении на православных в Украине» и «бесчинствах радикалов» на улицах Киева. В итоге кого-то изобьют, кто-то погибнет и т.д.

А ведь все можно было решить в самом начале — тихо и безболезненно. Просто выполнив закон и не допустив незаконного строительства. В Киеве достаточно мест, где можно построить церковь. Не нужно гадить в центре города и злить людей. Чиновникам достаточно просто объяснить попам эту простую истину и убрать МАФ, чтобы прекратить войну самоуправства. Но боюсь, здравого смысла уладить конфликт не хватит и на этот раз.

Джерело: блог Дениса Казанського

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