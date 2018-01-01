Покоління змін: відбудеться конференція щодо результатів реформ за 25 років співпраці з США за участі IVLP випускників

Конференція «Покоління змін» проводиться з метою консолідації лідерів громадської думки

8 лютого 2018 року в колонній залі КМДА відбудеться конференція «Покоління змін: результати 25-річної співпраці України та США за участі IVLP випускників». В ній візьмуть участь провідні політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени, журналісти та аналітики країни. Офіційна дружба між Україною та США триває вже понад чверть століття.



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Конференція «Покоління змін» проводиться з метою консолідації лідерів громадської думки

8 лютого 2018 року в колонній залі КМДА відбудеться конференція «Покоління змін: результати 25-річної співпраці України та США за участі IVLP випускників». В ній візьмуть участь провідні політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени, журналісти та аналітики країни.

Офіційна дружба між Україною та США триває вже понад чверть століття. За цей час були не лише встановлені дружні тісні взаємовідносини між двома державами, але й з’явилось ціле покоління молодих лідерів України, що обмінювалися знаннями та кращими практиками із західними партнерами.

Конференція «Покоління змін» проводиться з метою консолідації лідерів громадської думки, які в різні роки незалежності стали випускниками американської урядової Програми «Міжнародних відвідувачів-лідерів» - IVLP (International Visitor Leadership Program). А також для зміцнення ділових контактів, встановлення продуктивного діалогу щодо глобальних викликів та внутрішньої ситуації в Україні, ретроспективного аналізу реформ України в рамках 25-річної співпраці двох держав і обговорення подальших економічних та соціальних змін.

Випускниками програми IVLP в різний час були: перший президент України Леонід Кравчук, другий президент України Леонід Кучма, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Спікерами заходу стануть народні депутати України М.Княжицький, А.Матвієнко, І.Крулько, Т.Чорновол, Ю.Мірошниченко, а також бізнесмени, дипломати, популярні медіа персони.

Конференція проводиться за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.