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    Думки вголос

    Нові свідчення про те, як бойовики «ЛНР» в 2014 році обстрілювали Луганськ

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Нові свідчення про те, як бойовики «ЛНР» в 2014 році обстрілювали Луганськ

    Сепаратизм несе смерть, розруху та злидні

    Мовою оригіналу

    Еще один боевик ЛНР — Александр Лис (настоящая фамилия — Агафонов) из России признался, что в 2014 году Плотницкий специально обстреливал Луганск.

    Раньше я уже говорил о том, что обстрелы Луганска были делом рук самих боевиков ЛНР, и после бегства Плотницкого эти слова подтвердили сами ЛНРовцы. Теперь же мы имеем новые свидетельства от человека, который также воевал на стороне ЛНР и был в Луганске, когда город подвергался хаотичным минометным обстрелам.

    Летом 2014-го Александр Лис воевал в Луганске и ловил диверсантов, которые обстреливали город. Спустя несколько лет после тех событий, он рассказал, что обстрел Луганска вели не украинские ДРГ, а бойцы батальона «Заря», которым тогда командовал Плотницкий. Некоторых диверсантов даже поймали, вот только командование отмазывало их, и скрывало эти факты.

    Александр Лис — довольно известный персонаж. В 2014 году он стал героем украинских СМИ из-за своих кровожадных записей в соцсетях. Обещал убивать украинцев и никого не жалеть. Но позже, как и многие его соратники, разочаровался в «народных республиках» и вернулся в Россию. Теперь ведет видеоблог на ютубе и много критикует ЛДНР.

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    Ну что ж, вот и еще одно свидетельство того, что «освободители» намеренно обстреливали мирных жителей, чтобы настроить Донбасс против украинской армии и против Украины. Со временем их появляется все больше, и крайне важно все такие свидетельства собирать и сохранять, чтобы народ знал правду о том, как на самом деле «спасали Донбасс от фашизма» в 2014 году.

    Честно говоря, я не слишком верю, что виновных в этих военных преступлениях Россия когда-либо выдаст международному суду и тем более Украине. Но мы должны собирать все факты таких преступлений даже не для суда — для нас самих. Для истории. Чтобы будущие поколения не питали никаких иллюзий по поводу «русского мира» и «братского народа». Чтобы люди понимали, что сепаратизм несет смерть, разруху и нищету. И чтобы лет черед 20 ни один мерзавец не смог сказать, что всего этого не было.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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