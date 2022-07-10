  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
  4. Ще одна причина, чому у Путіна здали нерви, і він почав війну
рус
    Думки вголос

    Ще одна причина, чому у Путіна здали нерви, і він почав війну

    У Путіна не залишилося жодних інструментів впливу на Україну - Ще одна причина, чому у Путіна здали нерви, і він почав війну
    У Путіна не залишилося жодних інструментів впливу на Україну

    Росія повністю провалилася на політичному фронті в Україні

    Мовою оригіналу

    Еще один интересный момент из интервью лидера ОПЗЖ Юрия Бойко, которое я вчера разбирал на Ютубе.

    Он рассказывает, что перед войной ОПЗЖ уже фактически была недееспособна, так как разные группировки, входящие в эту партию, не могли найти общего языка и не способны были принимать согласованные решения.

    Думаю, это одна из причин, по которой у Путина сдали нервы и он начал войну. Россия полностью провалилась на политическом фронте, так как сделала в Украине ставку на проходимцев, импотентов и воров.

    Шайка Медведчука все про*рала. Не осталось никаких инструментов влияния на Украину.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна путін Юрій Бойко Україна Опозиційна платформа — За життя окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Наталія Іщенко
    Наталія Іщенко

    Заступник директора Інституту світової політики

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Олексій Копитько
    Олексій Копитько

    радник Міністра оборони

    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Зоя Казанжи
    Зоя Казанжи

    Громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще одна причина, чому у Путіна здали нерви, і він почав війну