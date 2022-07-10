Ще одна причина, чому у Путіна здали нерви, і він почав війну

У Путіна не залишилося жодних інструментів впливу на Україну

Росія повністю провалилася на політичному фронті в Україні

Мовою оригіналу

Еще один интересный момент из интервью лидера ОПЗЖ Юрия Бойко, которое я вчера разбирал на Ютубе.

Он рассказывает, что перед войной ОПЗЖ уже фактически была недееспособна, так как разные группировки, входящие в эту партию, не могли найти общего языка и не способны были принимать согласованные решения.

Думаю, это одна из причин, по которой у Путина сдали нервы и он начал войну. Россия полностью провалилась на политическом фронте, так как сделала в Украине ставку на проходимцев, импотентов и воров.

Шайка Медведчука все про*рала. Не осталось никаких инструментов влияния на Украину.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.