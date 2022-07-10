Ще одна причина, чому у Путіна здали нерви, і він почав війну
Росія повністю провалилася на політичному фронті в Україні
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Еще один интересный момент из интервью лидера ОПЗЖ Юрия Бойко, которое я вчера разбирал на Ютубе.
Он рассказывает, что перед войной ОПЗЖ уже фактически была недееспособна, так как разные группировки, входящие в эту партию, не могли найти общего языка и не способны были принимать согласованные решения.
Думаю, это одна из причин, по которой у Путина сдали нервы и он начал войну. Россия полностью провалилась на политическом фронте, так как сделала в Украине ставку на проходимцев, импотентов и воров.
Шайка Медведчука все про*рала. Не осталось никаких инструментов влияния на Украину.
Джерело: блог Дениса Казанського