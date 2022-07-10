ЗСУ знищили за добу 100 окупантів, найбільше – на Краматорському напрямку

Українські захисники знищили близько 100 окупантів за добу

Українські захисники знищили близько 100 окупантів за добу

Загальні бойові втрати особового складу РФ складають близько 37300 осіб

За минулу добу українські захисники знищили близько 100 окупантів. Загальні бойові втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 37300 осіб. Такі дані станом на ранок 10 липня надає Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім цього, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 10 липня орієнтовно склали:

танків ‒ 1641 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од;

артилерійських систем – 834 (+2) од;

РСЗВ – 247 (+0) од;

засоби ППО – 108 (+0) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);

крилаті ракети – 155 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од;

спеціальна техніка – 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.