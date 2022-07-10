Коли відбудуться довибори у Раду: роз’яснення спікера
Під час війни жодних виборів на території України не буде
Український парламент залишився без двох мажоритарників – але заміну їм виборці не зможуть обрати. Про це у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Стефанчук нагадав, що Вадим Новинський склав повноваження народного депутата, а інший мажоритарник, Дмитро Лубінець, був призначений уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
Згідно із законом, замість депутатів, що пройшли до парламенту через одномандатні округи, мають бути оголошені дострокові вибори – але ця норма діє лише у мирний час.
«У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною», – наголосив спікер Верховної Ради.
Тож, пояснив Руслан Стефанчук, до завершення дії воєнного стану ці два депутатські мандати залишатимуться вакантними: «Ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, – це 420 народних депутатів».
Нагадаємо, що Рада достроково припинила повноваження нардепа Новинського 8 липня. Рішення підтримали 295 парламентарів.
Вадим Новинський заявив, що йде з політики, 6 липня. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп, який був членом забороненого в Україні «Опозиційного блоку», заявив, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.
Дмитра Лубінця Верховна Рада призначила уповноваженим з прав людини ще 1 липня.