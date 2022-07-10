  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Коли відбудуться довибори у Раду: роз’яснення спікера
рус
    Політика

    Коли відбудуться довибори у Раду: роз’яснення спікера

    Верховна Рада залишатиметься без двох мажоритарників до кінця дії воєнного стану, закон не дозволяє проводити вибори під час війни - Коли відбудуться довибори у Раду: роз’яснення спікера
    Верховна Рада залишатиметься без двох мажоритарників до кінця дії воєнного стану, закон не дозволяє проводити вибори під час війни
    фото: Вікіпедія

    Під час війни жодних виборів на території України не буде

    Український парламент залишився без двох мажоритарників – але заміну їм виборці не зможуть обрати. Про це у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    Стефанчук нагадав, що Вадим Новинський склав повноваження народного депутата, а інший мажоритарник, Дмитро Лубінець, був призначений уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

    Згідно із законом, замість депутатів, що пройшли до парламенту через одномандатні округи, мають бути оголошені дострокові вибори – але ця норма діє лише у мирний час.

    «У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною», – наголосив спікер Верховної Ради.

    Тож, пояснив Руслан Стефанчук, до завершення дії воєнного стану ці два депутатські мандати залишатимуться вакантними: «Ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, – це 420 народних депутатів».

    Нагадаємо, що Рада достроково припинила повноваження нардепа Новинського 8 липня. Рішення підтримали 295 парламентарів.

    Вадим Новинський заявив, що йде з політики, 6 липня. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп, який був членом забороненого в Україні «Опозиційного блоку», заявив, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.

    Дмитра Лубінця Верховна Рада призначила уповноваженим з прав людини ще 1 липня.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада вибори війна воєнний стан Україна Руслан Стефанчук парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коли відбудуться довибори у Раду: роз’яснення спікера