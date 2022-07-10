Коли відбудуться довибори у Раду: роз’яснення спікера

Верховна Рада залишатиметься без двох мажоритарників до кінця дії воєнного стану, закон не дозволяє проводити вибори під час війни

Під час війни жодних виборів на території України не буде

Український парламент залишився без двох мажоритарників – але заміну їм виборці не зможуть обрати. Про це у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук нагадав, що Вадим Новинський склав повноваження народного депутата, а інший мажоритарник, Дмитро Лубінець, був призначений уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Згідно із законом, замість депутатів, що пройшли до парламенту через одномандатні округи, мають бути оголошені дострокові вибори – але ця норма діє лише у мирний час.

«У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною», – наголосив спікер Верховної Ради.

Тож, пояснив Руслан Стефанчук, до завершення дії воєнного стану ці два депутатські мандати залишатимуться вакантними: «Ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, – це 420 народних депутатів».

Нагадаємо, що Рада достроково припинила повноваження нардепа Новинського 8 липня. Рішення підтримали 295 парламентарів.

Вадим Новинський заявив, що йде з політики, 6 липня. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп, який був членом забороненого в Україні «Опозиційного блоку», заявив, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.

Дмитра Лубінця Верховна Рада призначила уповноваженим з прав людини ще 1 липня.