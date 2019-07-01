Війна на Донбасі розпочалася не тому, що хтось забороняв розмовляти російською мовою

Андрій Богдан

По-справжньому рішення про мир/війну будуть приймати не жителі Донбасу, а російська влада

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На РБК-Украина вышло свежее интервью главы Офиса президента Андрея Богдана. В нем помимо прочего есть такой фрагмент: Богдан и журналист спорят о том, стоит ли «разрешить Луганску и Донецку разговаривать на русском языке».

«Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке» - говорит Богдан.

Не знаю, бывал ли глава ОП в Донецке и Луганске, но если он вдруг не знает, то хочу сказать, что ни разу, ни одного дня никто не запрещал в этих областях разговаривать на русском языке. Равно, как и в других областях тоже. Нет ни одной области в Украине, где было бы запрещено разговаривать на русском языке. Люди как общались, так и продолжают общаться и на русском, и на других языках, на которых им вздумается.

Не понятно, почему журналист, который брал интервью, не поправил Богдана, а согласился с этим тезисом и стал спрашивать, как быть с Харьковом и Одессой. Как будто и там кто-то запрещает людям говорить на русском языке.

Кроме того, важно понимать, что война началась вовсе не потому, что кто-то запрещал жителям Донбасса говорить на русском языке. Следовательно, «разрешив русский язык», невозможно добиться мира. Жители Донбасса вообще с самого начала не хотели и не готовы были воевать. Поэтому войну пришлось начинать российским диверсантам, которые вторглись в Славянск из Ростовской области. Сама «ДНР» была основана российскими гражданами - Игорем Гиркиным и Александром Бородаем. Управляются и снабжаются так называемые «республики» из Москвы. Причем здесь жители Донбасса вообще?

Население Донбасса не решает на территории ОРДЛО ровным счетом ничего. Его лишили права выбирать себе даже депутатов сельских советов! Следовательно, можно «разрешить» в Донецке и Луганске хоть китайский язык - это ничего не изменит.

Потому что по-настоящему решения о мире/войне будут принимать не жители Донбасса, а российские власти.

Джерело: блог Дениса Казанського

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