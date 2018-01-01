«Кремлівська доповідь» США: останнє китайське попередження для Росії

Це загроза, але не удар

Мовою оригіналу Это не санкции, это больше похоже на «последнее китайское предупреждение». Или, другими словами, «вы все под колпаком у Мюллера». Сколько чиновников сейчас сидят и гадают, что завтра будет с их счетами и недвижимостью? То же и в бизнесе (хотя его, конечно,

Дмитро Гудков Депутат Держдуми РФ

Дмитро Гудков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції проти Росії

Це загроза, але не удар

Мовою оригіналу

Это не санкции, это больше похоже на «последнее китайское предупреждение». Или, другими словами, «вы все под колпаком у Мюллера». Сколько чиновников сейчас сидят и гадают, что завтра будет с их счетами и недвижимостью?

То же и в бизнесе (хотя его, конечно, во многом надо брать в кавычки, учитывая степень единства с государством). При этом критерии списка мне не очевидны: например, почему в нем Дмитрий Каменщик или Глеб Фетисов, которые преследовались государством? Олег Тиньков и Михаил Федотов? Вопросов по списку много: списываем на ковровые бомбардировки? Со многими людьми из списка я знаком и не раз слышал от них, что они считают себя «вне политики». Ну вот, классика: политика пришла за тобой. Мораль актуальна не только для фигурантов списка.

Сейчас главная дискуссия, напряженный нерв родного фейсбука – какие практически выводы из списка последуют. Одни (например, Евгения Альбац) уверены, что это приговор режиму, другие (Карина Орлова) – что это просто справочная информация, кто есть кто в правительстве и российском списке Forbes. Правда, как водится, может оказаться посередине.

Однако еще раз нужно подчеркнуть: это угроза, но не удар. Пока список грозит только парой утренних инфарктов у особо чувствительных натур.

Понятно, что сразу приведен в действие такой список не будет: администрация Трампа уже заявила, что считает достаточными и нынешние санкции. Но теперь в США начнется политическая игра, Трампа станут прижимать к стенке, сам этот документ станет козырем в руках оппозиции. Он будет всюду публиковаться и обсуждаться с очевидной коннотацией – но это их жизнь. А у нас будет другое: многим из списка уже сейчас можно выдавать колокольчик, как в средние века делали с прокаженными. И от некоторых из них партнеры и без санкций могут дистанцироваться или, как минимум, повышать цену сотрудничества – за риск.

Практический вывод для нас: ничего хорошего. Конечно, можно «порадоваться» за Сечина и других одиозных персонажей, но все мы знаем, что будет дальше: ядерная бомбардировка Воронежа и массовые компенсационные выплаты из бюджета членам кооператива «Озера».

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