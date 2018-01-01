«Кремлівська доповідь» США: останнє китайське попередження для Росії
- Сьогодні, 12:10
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Розсилка
Це загроза, але не удар
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Это не санкции, это больше похоже на «последнее китайское предупреждение». Или, другими словами, «вы все под колпаком у Мюллера». Сколько чиновников сейчас сидят и гадают, что завтра будет с их счетами и недвижимостью?
То же и в бизнесе (хотя его, конечно, во многом надо брать в кавычки, учитывая степень единства с государством). При этом критерии списка мне не очевидны: например, почему в нем Дмитрий Каменщик или Глеб Фетисов, которые преследовались государством? Олег Тиньков и Михаил Федотов? Вопросов по списку много: списываем на ковровые бомбардировки? Со многими людьми из списка я знаком и не раз слышал от них, что они считают себя «вне политики». Ну вот, классика: политика пришла за тобой. Мораль актуальна не только для фигурантов списка.
Сейчас главная дискуссия, напряженный нерв родного фейсбука – какие практически выводы из списка последуют. Одни (например, Евгения Альбац) уверены, что это приговор режиму, другие (Карина Орлова) – что это просто справочная информация, кто есть кто в правительстве и российском списке Forbes. Правда, как водится, может оказаться посередине.
Однако еще раз нужно подчеркнуть: это угроза, но не удар. Пока список грозит только парой утренних инфарктов у особо чувствительных натур.
Понятно, что сразу приведен в действие такой список не будет: администрация Трампа уже заявила, что считает достаточными и нынешние санкции. Но теперь в США начнется политическая игра, Трампа станут прижимать к стенке, сам этот документ станет козырем в руках оппозиции. Он будет всюду публиковаться и обсуждаться с очевидной коннотацией – но это их жизнь. А у нас будет другое: многим из списка уже сейчас можно выдавать колокольчик, как в средние века делали с прокаженными. И от некоторых из них партнеры и без санкций могут дистанцироваться или, как минимум, повышать цену сотрудничества – за риск.
Практический вывод для нас: ничего хорошего. Конечно, можно «порадоваться» за Сечина и других одиозных персонажей, но все мы знаем, что будет дальше: ядерная бомбардировка Воронежа и массовые компенсационные выплаты из бюджета членам кооператива «Озера».