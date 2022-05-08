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    Думки вголос

    Росії потрібний не парад, а демілітаризація та депутінізація

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін знищив не лише майбутнє, а й минуле - Росії потрібний не парад, а демілітаризація та депутінізація
    Путін знищив не лише майбутнє, а й минуле

    Параду, який уже давно приватизував фашистський режим, не повинно бути

    Мовою оригіналу

    Парад имени Путина – зло. Даже так – Zло. Чистое, дистиллированное, паразитирующее на семейной памяти. Едущее по ней гусеницами.

    Парада, который уже давно приватизировал фашистский режим, быть не должно.

    Потому что Российское государство не вспоминает. Оно угрожает. Кому и чем – мы видим теперь наглядно. Не только Украине, а и всему миру.

    Нужно вспоминать? Для этого есть масса других способов. Главное – без Путина и прочих военных преступников.

    Есть кладбища. Но сколько костей так и лежит без погребения.

    Есть архивы. Но они засекречены.

    Есть еще живые ветераны. Но про них государство давно забыло, заменив на ряженных.

    Путин уничтожил не только будущее, но и прошлое, где был замечательный народный день памяти. А мерзость на Красной площади не имеет никакого отношения к нашим предкам. По ней идут и едут не они. А командуют парадом убийцы и военные преступники.

    Нам нужен не парад. Нам нужны демилитаризация и депутинизация.

    И этот праздник мы будем отмечать, как евреи Песах, а французы – День взятия Бастилии.

    День свободы от тирании.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

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    Теги: День Перемоги росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Росії потрібний не парад, а демілітаризація та депутінізація