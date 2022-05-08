Росії потрібний не парад, а демілітаризація та депутінізація
Параду, який уже давно приватизував фашистський режим, не повинно бути
Мовою оригіналу
Парад имени Путина – зло. Даже так – Zло. Чистое, дистиллированное, паразитирующее на семейной памяти. Едущее по ней гусеницами.
Парада, который уже давно приватизировал фашистский режим, быть не должно.
Потому что Российское государство не вспоминает. Оно угрожает. Кому и чем – мы видим теперь наглядно. Не только Украине, а и всему миру.
Нужно вспоминать? Для этого есть масса других способов. Главное – без Путина и прочих военных преступников.
Есть кладбища. Но сколько костей так и лежит без погребения.
Есть архивы. Но они засекречены.
Есть еще живые ветераны. Но про них государство давно забыло, заменив на ряженных.
Путин уничтожил не только будущее, но и прошлое, где был замечательный народный день памяти. А мерзость на Красной площади не имеет никакого отношения к нашим предкам. По ней идут и едут не они. А командуют парадом убийцы и военные преступники.
Нам нужен не парад. Нам нужны демилитаризация и депутинизация.
И этот праздник мы будем отмечать, как евреи Песах, а французы – День взятия Бастилии.
День свободы от тирании.
Джерело: блог Дмитра Гудкова