У Путіна закінчується гарматне м'ясо
Українська м'ясорубка перемелює російську армію
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Сначала призвали в армию хоккеиста Федотова. Теперь пришли за нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым и форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым. Их подозревают в покупке военных билетов. Капризов только продлил контракт с «Миннесотой Уайлд» на 5 лет с зарплатой в 9 млн долларов в год.
Легкость и беззаботность, с которой Россия не замечает мобилизацию, не доводит до добра.
Сейчас, когда пришли за хоккеистами (уголовные дела за купленные военные билеты, принудительная отправка в армию) людям все еще кажется, что это отдельные случаи. А это система.
Это пока вас настоятельно зовут записаться контрактниками за миллион рублей в 4 месяца. Это пока вам вешают объявления в лифтах и на улицах, звонят по телефону и приходят на работу.
Но вот за хоккеистами, видите ли, уже пришли.
Футболисты и филателисты не за горами.
Украинская мясорубка перемалывает российскую армию – и у Путина кончается пушечное мясо. Недорогие россияне.
И от заманивания он неизбежно перейдет к загонной охоте.
Спасайте детей.
И себя тоже.
Джерело: блог Дмитра Гудкова