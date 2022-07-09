У Путіна закінчується гарматне м'ясо

Легкість та безтурботність, з якою Росія не помічає мобілізацію, не доводить до добра

Українська м'ясорубка перемелює російську армію

Мовою оригіналу

Сначала призвали в армию хоккеиста Федотова. Теперь пришли за нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым и форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым. Их подозревают в покупке военных билетов. Капризов только продлил контракт с «Миннесотой Уайлд» на 5 лет с зарплатой в 9 млн долларов в год.

Легкость и беззаботность, с которой Россия не замечает мобилизацию, не доводит до добра.

Сейчас, когда пришли за хоккеистами (уголовные дела за купленные военные билеты, принудительная отправка в армию) людям все еще кажется, что это отдельные случаи. А это система.

Это пока вас настоятельно зовут записаться контрактниками за миллион рублей в 4 месяца. Это пока вам вешают объявления в лифтах и на улицах, звонят по телефону и приходят на работу.

Но вот за хоккеистами, видите ли, уже пришли.

Футболисты и филателисты не за горами.

Украинская мясорубка перемалывает российскую армию – и у Путина кончается пушечное мясо. Недорогие россияне.

И от заманивания он неизбежно перейдет к загонной охоте.

Спасайте детей.

И себя тоже.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.