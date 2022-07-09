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    Думки вголос

    У Путіна закінчується гарматне м'ясо

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Легкість та безтурботність, з якою Росія не помічає мобілізацію, не доводить до добра - У Путіна закінчується гарматне м'ясо
    Легкість та безтурботність, з якою Росія не помічає мобілізацію, не доводить до добра
    фото: Радіо Свобода

    Українська м'ясорубка перемелює російську армію

    Мовою оригіналу

    Сначала призвали в армию хоккеиста Федотова. Теперь пришли за нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым и форвардом ЦСКА Павлом Карнауховым. Их подозревают в покупке военных билетов. Капризов только продлил контракт с «Миннесотой Уайлд» на 5 лет с зарплатой в 9 млн долларов в год.

    Легкость и беззаботность, с которой Россия не замечает мобилизацию, не доводит до добра.

    Сейчас, когда пришли за хоккеистами (уголовные дела за купленные военные билеты, принудительная отправка в армию) людям все еще кажется, что это отдельные случаи. А это система.

    Это пока вас настоятельно зовут записаться контрактниками за миллион рублей в 4 месяца. Это пока вам вешают объявления в лифтах и на улицах, звонят по телефону и приходят на работу.

    Но вот за хоккеистами, видите ли, уже пришли.

    Футболисты и филателисты не за горами.

    Украинская мясорубка перемалывает российскую армию – и у Путина кончается пушечное мясо. Недорогие россияне.

    И от заманивания он неизбежно перейдет к загонной охоте.

    Спасайте детей.

    И себя тоже.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    У Путіна закінчується гарматне м'ясо