Путін хоче воювати до останнього росіянина
Якість російської армії прямує на зустріч з російським військовим кораблем
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Как понять, что дела на войне у Путина – швах?
– Госдума сразу в трех чтениях приняла закон об устранении верхнего возрастного предела для контрактной армии.
Что это значит – понятно и так, но все же объясняю. Они выбили опытных военных. Они спалили молодежь. И воевать им уже три месяца спустя после начала войны не то что некем, но качество этой армии вторжения, и без того низкое, стремится на встречу с русским военным кораблем.
И еще: Путин намерен воевать до последнего. До последнего россиянина.
В бой идут одни старики? – Нет. В бой бросят всех. Ползучая мобилизация, скрытная – давно идет. Теперь ей охватят еще больше людей.
Другое дело, что и это не поможет. И слава богу.
Но – бегите.
Спасайтесь от попыток заманить вас в топку войны с Украиной. Вы должны жить, а не умирать ради плешивого безумца.
Никакие деньги не смоют с вас чужую и особенно – вашу собственную кровь.
Джерело: блог Дмитра Гудкова