Путін хоче воювати до останнього росіянина

Якість російської армії прямує на зустріч з російським військовим кораблем

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Как понять, что дела на войне у Путина – швах?

– Госдума сразу в трех чтениях приняла закон об устранении верхнего возрастного предела для контрактной армии.

Что это значит – понятно и так, но все же объясняю. Они выбили опытных военных. Они спалили молодежь. И воевать им уже три месяца спустя после начала войны не то что некем, но качество этой армии вторжения, и без того низкое, стремится на встречу с русским военным кораблем.

И еще: Путин намерен воевать до последнего. До последнего россиянина.

В бой идут одни старики? – Нет. В бой бросят всех. Ползучая мобилизация, скрытная – давно идет. Теперь ей охватят еще больше людей.

Другое дело, что и это не поможет. И слава богу.

Но – бегите.

Спасайтесь от попыток заманить вас в топку войны с Украиной. Вы должны жить, а не умирать ради плешивого безумца.

Никакие деньги не смоют с вас чужую и особенно – вашу собственную кровь.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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