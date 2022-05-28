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    Думки вголос

    Путін хоче воювати до останнього росіянина

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
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    Путіну ще є ким воювати, але... - Путін хоче воювати до останнього росіянина
    Путіну ще є ким воювати, але...

    Якість російської армії прямує на зустріч з російським військовим кораблем

    Мовою оригіналу

    Как понять, что дела на войне у Путина – швах?

    – Госдума сразу в трех чтениях приняла закон об устранении верхнего возрастного предела для контрактной армии.

    Что это значит – понятно и так, но все же объясняю. Они выбили опытных военных. Они спалили молодежь. И воевать им уже три месяца спустя после начала войны не то что некем, но качество этой армии вторжения, и без того низкое, стремится на встречу с русским военным кораблем.

    И еще: Путин намерен воевать до последнего. До последнего россиянина.

    В бой идут одни старики? – Нет. В бой бросят всех. Ползучая мобилизация, скрытная – давно идет. Теперь ей охватят еще больше людей.

    Другое дело, что и это не поможет. И слава богу.

    Но – бегите.

    Спасайтесь от попыток заманить вас в топку войны с Украиной. Вы должны жить, а не умирать ради плешивого безумца.

    Никакие деньги не смоют с вас чужую и особенно – вашу собственную кровь.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Путін хоче воювати до останнього росіянина