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Дмитро Гудков ексдепутат Держдуми РФ

Чому економіка Росії досі не рухнула

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Без західних товарів та технологій російська економіка затихне
фото з відкритих джерел

«Росіяни будуть стрімко бідніти – і від цього протестувати»

Що призвело до катастрофічних помилок санкційної політики Заходу щодо Росії? Багаторічна дезінформація від «експертів», які обіцяли швидкий крах російської економіки, долар по 200 рублів, що у Путіна скоро закінчаться гроші на війну тощо.

Надійний тил диктатора

Доповідь із такою назвою за авторством Сергія Алексашенка, Владислава Іноземцева і Дмитра Некрасова підготував наш центр CASE. У ній вони аналізують, чому «путіноміка» вистояла і навіть демонструє зростання, незважаючи на безпрецедентну у світовій історії санкційну війну, оголошену їй майже усім розвиненим світом, - і що з нею буде далі. Зокрема, у доповіді розвіюються всі ці ідіотські міфи:

Російську нафту можна замістити на світових ринках і позбавити Путіна грошей

Насправді: Частка Росії на цих ринках така, що це нереально зробити без позамежного шоку для світової економіки. Не кажучи вже про те, що немає у Заходу важелів, щоб змусити Індію-Китай не купувати в Росії все те, що перестав купувати Захід. До речі, перероблені там сировина й енергоносії йдуть, зокрема, і на Захід, який втратив на цьому значно більше, ніж Росія.

Гроші на війну в бюджеті скоро скінчаться.

Насправді: Частка оборонних витрат у бюджеті-2025 6,5% ВВП –це на порядки менше, ніж багато країн у минулому столітті витрачали десятиліттями, при цьому розвиваючись. А ось дефіцит бюджету і держборг у % до ВВП – як і раніше, нижчі, ніж у більшості розвинених країн. Такими темпами Путін може фінансувати війну ще довго.

Росіяни будуть стрімко бідніти – і від цього протестувати.

Насправді: Через відтік робочих рук з ринку праці (на війну і в еміграцію) і конкуренцію армії+ВПК з іншими секторами за працівників, які залишилися, зарплати зростають темпами, що випереджають навіть нинішню високу російську інфляцію. Уперше в тисячолітній історії Росії у нашої держави є проблеми з людьми, але немає – з грошима. Раніше завжди було навпаки.

P.S.: ах так, це вже не з нашої доповіді, але Катерина Шульман на всіх стрімах нагадує, що в диктатурах люди не починають масово протестувати через зубожіння. Див.: Третій Рейх-1944/45.

Рубль впаде.

Насправді: у перші тижні війни він і справді впав у півтора раза. Потім, щоправда, більш ніж удвічі зміцнився. Але в підсумку до кінця першої війни він відкотився до рівнів не набагато нижчих, ніж до початку війни, і відтоді стабілізувався в цьому діапазоні.
Безробіття в Росії зростатиме.

Насправді: у Росії дефіцит трудових ресурсів. У будь-якій воюючій країні безробіття завжди знижується – вчіть історію!

Без західних товарів і технологій – від Ікеї, Макдональдса, Нетфлікса і Гуччі до Майкрософта і Боїнга – російська економіка затихне.
НАСПРАВДІ: у Росії на відміну від СРСР – ринкова економіка. Російський бізнес дуже швидко знайшов способи доставки необхідних товарів через треті країни.

P.S. Цю неприємну правду важливо знати, тому що не може бути ефективного лікування, якщо діагноз поставлено неправильно. Доповідь уже широко презентована в різних політичних інституціях Німеччини, а протягом місяця буде розповсюджена в ЄС і США. Це важливо для того, щоб ті люди, які ухвалюють рішення щодо санкцій, розуміли:

  • нинішня модель санкцій себе вичерпала і потребує нового дизайну;
  • для ослаблення режиму Путіна необхідно зосередитися на відтоку капіталів і кадрів із РФ, що несумісне з рішеннями, ухваленими раніше.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка Китай путін гроші бізнес безробіття

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