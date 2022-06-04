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    Думки вголос

    Путін і його майстер-клас «Як поховати економіку країни за 20 років»

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Путін передасть онукам розкрадену та розбомблену країну - Путін і його майстер-клас «Як поховати економіку країни за 20 років»
    Путін передасть онукам розкрадену та розбомблену країну

    Чи хотіли пересісти з нафтової голки? – Пересіли

    Мовою оригіналу

    Евросоюз до конца года на 90% снизит закупки отечественной нефти. И это, конечно, все. Те самые фары приближающегося поезда, про которые телевизор еще долго будет рассказывать, что мы видим свет в конце туннеля.

    Хотели пересесть с нефтяной иглы? – Пересели.

    Понятно, что они будут искать, кому продать нефть со скидкой. «С дисконтом». Понятно, что Азия. Но это ведь только начало: и вторичные санкции когда-нибудь заработают, а нефть – такой продукт, который есть не только у России.

    И постепенно Россию выжмут и с других рынков, а на европейский она уже не вернется. Ни сейчас, ни в ближайшие десятилетия, потому что будет замещена другими предложениями. Ну а следующий шаг – игра на понижение мировых цен.

    И Путин убьет не только экономику страны сейчас – он убьет ее на десятилетия вперед. И внукам передаст вот эту разбомбленную, разворованную, нищую Zтрану.

    Кто бы мог подумать, что кончится все всхлипом: на бледной моли из питерской подворотни.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Путін і його майстер-клас «Як поховати економіку країни за 20 років»