Путін і його майстер-клас «Як поховати економіку країни за 20 років»

Чи хотіли пересісти з нафтової голки? – Пересіли

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Евросоюз до конца года на 90% снизит закупки отечественной нефти. И это, конечно, все. Те самые фары приближающегося поезда, про которые телевизор еще долго будет рассказывать, что мы видим свет в конце туннеля.

Хотели пересесть с нефтяной иглы? – Пересели.

Понятно, что они будут искать, кому продать нефть со скидкой. «С дисконтом». Понятно, что Азия. Но это ведь только начало: и вторичные санкции когда-нибудь заработают, а нефть – такой продукт, который есть не только у России.

И постепенно Россию выжмут и с других рынков, а на европейский она уже не вернется. Ни сейчас, ни в ближайшие десятилетия, потому что будет замещена другими предложениями. Ну а следующий шаг – игра на понижение мировых цен.

И Путин убьет не только экономику страны сейчас – он убьет ее на десятилетия вперед. И внукам передаст вот эту разбомбленную, разворованную, нищую Zтрану.

Кто бы мог подумать, что кончится все всхлипом: на бледной моли из питерской подворотни.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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