Історія Росії останніх двадцяти років як шлях до труни одного геополітика

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Пока Украина уверенно идет в Евросоюз, Путин на экономическом форуме с участием делегации «Талибана» сообщает, что слухи о его смерти преувеличены.

И ведь правильно: смерть Путина напрямую связана с экономикой. А уж как смерть Путина связана со вступлением в Евросоюз – и объяснять не надо.

Наверно, мальчик Володя когда-то мечтал вырасти и стать самым важным человеком. Думал ли он, что самым главным и особенно долгожданным событием для мира может стать его смерть? А ведь станет.

История России последних двадцати лет как путь к гробу одного геополитика. Долгий путь, трудный, но необходимый.

P.S. Кстати, как там медведевские рассказы про безвиз с Европой? Сколько им лет, 12 уже будет? Интересно, а с Афганистаном-то безвиз хоть наладят – или зря новых друзей на ПМЭФ зазывали?

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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