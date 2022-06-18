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    Думки вголос

    Смерть Путіна напряму пов'язана з економікою

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Чи думав Путін, що найголовнішою подією для світу може стати його смерть? - Смерть Путіна напряму пов'язана з економікою
    Чи думав Путін, що найголовнішою подією для світу може стати його смерть?

    Історія Росії останніх двадцяти років як шлях до труни одного геополітика

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    Пока Украина уверенно идет в Евросоюз, Путин на экономическом форуме с участием делегации «Талибана» сообщает, что слухи о его смерти преувеличены.

    И ведь правильно: смерть Путина напрямую связана с экономикой. А уж как смерть Путина связана со вступлением в Евросоюз – и объяснять не надо.

    Наверно, мальчик Володя когда-то мечтал вырасти и стать самым важным человеком. Думал ли он, что самым главным и особенно долгожданным событием для мира может стать его смерть? А ведь станет.

    История России последних двадцати лет как путь к гробу одного геополитика. Долгий путь, трудный, но необходимый.

    P.S. Кстати, как там медведевские рассказы про безвиз с Европой? Сколько им лет, 12 уже будет? Интересно, а с Афганистаном-то безвиз хоть наладят – или зря новых друзей на ПМЭФ зазывали?

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Смерть Путіна напряму пов'язана з економікою