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    Думки вголос

    Нова різанина в російській школі: на брехні і фальші не можна будувати державу

    Росія терпить крах на всіх фронтах: економіка, зовнішня політика - тепер і освіта
    Мовою оригіналу Резня в школе Перми. В школе под Челябинском. В школе в Бурятии. Ученик, пытавшийся пронести оружие в школу в Москве. Все это — только за последнюю неделю. Нет, это совсем не значит, что есть зловещая сила, координирующая все нападения через соцсети. Это значит другое: все 20 лет борьбы за духовность, с «информацией,
    • Дмитро Гудков

      Депутат Держдуми РФ

    • Сьогодні, 15:01
    • Розсилка
    Різанина в школах Росії
    Фото: rbc.ua
    Різанина в школах Росії

    Росія терпить крах на всіх фронтах: економіка, зовнішня політика - тепер і освіта

    Мовою оригіналу

    Резня в школе Перми. В школе под Челябинском. В школе в Бурятии. Ученик, пытавшийся пронести оружие в школу в Москве. Все это — только за последнюю неделю.

    Нет, это совсем не значит, что есть зловещая сила, координирующая все нападения через соцсети. Это значит другое: все 20 лет борьбы за духовность, с «информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей», заканчиваются вот этим.

    Потому что на самом деле государство боролось вовсе не за детей. Оно боролось против инакомыслия (ну и немножко против детей, но их задело рикошетом).

    Цензуре в интернете прежде всего подвергались политические ресурсы — это общее место. Но теперь на нем выросли цветочки, ждем ягодок. Потому что за увлекательной борьбой с думающими не так государство забыло: о детях нужно думать не только на словах. Им недостаточно написать правильный учебник про поплывший Крым. Им нужна атмосфера свободы, в которой только и может формироваться гражданин. А если его душить, если лгать на каждом шагу, то о каком воспитании (и уж тем более патриотическом) может идти речь?

    Собственно, тверк-ролики из разных училищ, также выпавшие на эту неделю, — лишь подтверждение, что в гробу страна видела ваши «духовные скрепы».

    Просто на лжи и фальши нельзя строить государство, как дом нельзя строить на песке вместо фундамента. И даже если вы назовете песок бетоном — ничего не изменится.

    Россия терпит крах по всем фронта: экономика, внешняя политика — теперь и образование. Сколько же нужно будет создавать заново, с нуля.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія діти
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