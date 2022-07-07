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    Думки вголос

    Чи мають білоруси нести відповідальність за цю війну

    • Дмитро Галко

      Журналіст

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    Білорусь так само є країною-агресором - Чи мають білоруси нести відповідальність за цю війну
    Білорусь так само є країною-агресором
    фото з відкритих джерел

    Чимало білорусів проковтнули та засвоїли версію своєї історії від власних завойовників

    Деякі росіяни та білоруси вигадали мульку про окупацію своїх країн, аби зняти з себе відповідальність.

    Треба зазначити, що у випадку білорусів теза про окупацію є чимось дещо більшим, ніж просто суб'єктивним переживанням.

    Серед моїх френдів є білоруска, яка глибоко шукала інформацію про своїх предків і докопалася до чоловіка, про якого було написано, скільки того та сього він втратив унаслідок «війни з Московією». Чоловік з таким самим прізвищем, яке я бачу кожного разу, коли гортаю стрічку фейсбуку. Про якого існують написані на папері звістки. Тобто це ну зовсім ще близько.

    Білоруси (литвини) є народом, який був поневолений московитами після найзапекліших війн. Втрати під час яких перевершують втрати під час Другої світової. У вимірі життя окремої людини події тих часів можуть здаватися надто далекими, щоб мати сьогодні значення, але у вимірі життя нації це не так.

    Так, чимало білорусів проковтнули та засвоїли версію своєї історії від власних завойовників, навіть відмовилися від повстанців і шанують катів, засвоїли їхню мову настільки, що вважають її рідною, прийняли колоніальні символи як свої тощо.

    Але теж чимало білорусів пам'ятають справжню історію. І нещодавню теж, бо нинішня диктатура була встановлена за московською підтримкою (з самого початку), а коли вона захиталася, московити приготували війська на кордоні, готові душити протести проти неї.

    Джерело: блог Дмитра Галко

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи мають білоруси нести відповідальність за цю війну