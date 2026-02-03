Від Криму до Brexit: хроніка атаки на Захід

Brexit не був випадковістю. І ось чому

Після анексії Криму та гібридної агресії на Донбасі наступною шоковою подією для світового порядку став «Брекзит» – політичне рішення про вихід Британії з ЄС. Тоді здавалося, що геть все почало розсипатися як картковий будиночок.

З цього приводу відверто раділи дві людини – Путін і Трамп. Другий взагалі назвав себе «Mr. Brexit». Деякі «наші люди» теж проковтнули наживку, вирішивши з дурості, що «Європа суверенних націй», такий собі розсип націоналізмів, це чомусь круто.

Їм не спало на думку очевидне, що поодинці європейські країни стануть легкою здобиччю для глобальних хижаків – і саме тому ці хижаки так радіють. Наразі ми знаємо ще двох людей, які відкорковували шампанське – це Джефрі Епштейн і Пітер Тіль.

Подивіться на цей скріншот. Це лист від Епштейна до Тіля, надісланий після голосування в Британії. Фраза коротка, але максимально промовиста: «brexit, just the beginning» («Брекзит, лише початок»).

Якщо що, йдеться не про якісь невинний обмін міркуваннями. Бо Тіль безпосередньо був залучений до маніпулювання громадською опінією в Британії напередодні референдуму через свою кампанію Palantir. А Епштейн був інвестором цієї компанії.

Отже, як бачимо, Епштейн був не просто «постачальником дівчат» для еліти, він також був або намагався бути глобальним гравцем. «Брекзит» став першою цеглиною мережі, яка прагнула дестабілізації Заходу і вибила її з фундаменту. Трамп став другою. Тепер ми бачимо спробу знести всю будівлю.

Пітер Тіль не дуже публічна особа, тому у нас про нього знають менше, варто розповісти. Мультимільярдер, техномагнат, один з найпотужніших спонсорів Трампа ще з 2016 року. Один із засновників PayPal та компанії Palantir, яка займається аналізом даних для розвідок, і його часто називають «сірим кардиналом» американської політики.

Тіль буквально вивів у люди нинішнього віцепрезидента Джей Ді Венса. Венс працював у венчурному фонді Тіля, а пізніше той вклав мільйони доларів у його політичну кампанію до Сенату, що стало для нього трампліном у велику політику. Тіль відкрито заявляв, що «свобода і демократія більше не є сумісними», він симпатизує авторитарним моделям управління. Такі погляди роблять його природним союзником тих, хто хоче бачити Захід слабким і розділеним. Неодноразово висловлювався проти підтримки України.

Безпосередньо пов’язаний з так званою Мафією PayPal, «доном» якою він вважається. Це, мабуть, найвпливовіше угруповання в історії сучасних технологій. PayPal Mafia – неофіційна назва групи колишніх засновників та співробітників компанії PayPal, які після її продажу створили купу справжніх техногігантів: Tesla, SpaceX, Neuralink, LinkedIn, YouTube тощо.

Всередині цієї «мафії» панувала атмосфера «ми проти всього світу». Коли хтось із них запускав новий стартап, інші миттєво ставали його інвесторами. Тіль завжди пропагував ідею, що конкуренція – це для невдах, а справжній успіх – це створення монополії. Коли група людей, що контролює соцмережі (LinkedIn, YouTube), дані розвідок (Palantir) та космос (SpaceX), починає грати у велику геополітику, це дуже небезпечно. Особливо коли ця група пропагує антидемократичні ідеї.

Що таке Palantir і яку роль він відіграв у контексті Брекзиту? Назва Palantir походить з «Володаря перснів» (це всевидячі камені, через які Саурон спостерігав за світом). Palantir не просто збирає дані, він їх «зшиває»: банківські транзакції, дані з камер спостереження (з розпізнаванням облич), медичні картки, переписку в соцмережах та записи телефонних розмов, дані про пересування тощо. Отже, це такий собі справжній Великий Брат.

Головним технічним підрядником операції «Брекзит» була компанія Cambridge Analytica (CA), яка належала іншому правому мільярдеру – Роберту Мерсеру (партнеру Тіля по багатьох політичних проєктах), а керував нею Стів Беннон (майбутній стратег Трампа).

Вони незаконно отримали дані 87 мільйонів користувачів Facebook. Це дозволило створити психологічний профіль кожного виборця в Британії. Замість загальних гасел, CA показувала кожній людині її персональний жах, щоб змусити проголосувати за вихід Британії з ЄС.

Співробітники Palantir допомагали CA створювати їхні моделі для збору та обробки даних Facebook, працюючи безпосередньо над алгоритмами, які згодом використовувалися для «психологічного профілювання» виборців.

CA використовувала напрацювання Palantir для того, щоб структурувати хаотичні дані мільйонів користувачів у чітку систему, яка дозволяла таргетувати рекламу з хірургічною точністю. Ті самі алгоритми та люди, що спрацювали на «Брекзит» у червні 2016-го, вже в липні того ж року переїхали в передвиборчий штаб Трампа. Це була безперервна конвеєрна стрічка дестабілізації Заходу.

«Брекзит» не був випадковістю. Це була операція, де інтереси російських спецслужб, капіталу Тіля та зв'язків Епштейна зійшлися в одній точці – бажанні почати демонтаж чинної західної системи. І, як писав Епштейн, це був «лише початок».

Щоб ви могли усвідомити масштаб амбіцій самого Епштейна, треба згадати, що він намагався продати Кремлю ідею повного переписування світового фінансового порядку. Пишучи, що Росія може зробити в фінансах те саме, що СРСР колись зробив у космосі – «захопити Захід зненацька», використовуючи технології для створення «нової форми грошей на світовому рівні».

Коротше кажучи, якою огидною та скандальною не була б педофільська частина всієї цієї історії, у неї є значно масштабніший і небезпечніший вимір. Поки світ дивився на «острів розпусти», на сусідніх поверхах того ж маєтку проєктувалася модель світу, де жменька техномільярдерів і диктаторів стає новою глобальною аристократією. Це не просто скандал про секс чи ґвалт, а хроніка успішного захоплення влади над Заходом.