Старий Прохазка рятує фельдкурата Каца або Мадярський гамбіт Путіна

Орбан пішов ва-банк проти України?

Тут таке діло. В Угорщині за 37 днів вибори. Це перші вибори за останні 20 років, коли Орбан перебуває в ролі наздоганяючого з катастрофічним відставанням.

З 2010 по 2024 рік Орбан вигравав чотири рази поспіль (2010, 2014, 2018, 2022), зазвичай маючи перевагу у 15–20% над найближчим конкурентом за місяць до голосування. Він не просто вигравав, а громив опозицію. Тепер усе навпаки – це він відстає на ті самі 15-20%.

У нього не так багато часу, щоб подолати цей розрив, а у Путіна – щоб врятувати свій головний європейський актив. Ставки дуже високі, тому вони пішли ва-банк.

Те, що європейська держава заходилася людей у заручники брати – це вже якась така чортівня, що воно в жоден глечик не лізе і жодному глузду не підкоряється. Але боюсь, що це ще не всі «гостинці», які нам приготували.

Нагадаю короткий літопис цього загострення:

27 січня: Російський безпілотник завдає удару по нафтовому вузлу Броди на заході України. Південна гілка нафтопроводу «Дружба» – головної нафтової артерії Угорщини та Словаччини – повністю припиняє роботу.

12 лютого: Після двох тижнів мовчання українські офіційні особи підтверджують пошкодження. Київ заявляє, що через постійні обстріли з боку Росії ремонт неможливий.

15 лютого: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинувачує Україну в навмисному затягуванні ремонту, щоб змусити Угорщину відмовитися від вето під час голосування в ЄС.

18 лютого: Угорщина та Словаччина припиняють весь експорт дизельного пального та електроенергії до України, позбавляючи українську армію важливого джерела палива.

20 лютого: Орбан офіційно оголошує, що Угорщина заблокує кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро, доки не відновиться постачання нафти.

2 березня: Угорський уряд презентує «супутникові знімки», які, за їхніми словами, доводять, що трубопровід «Дружба» технічно працездатний, а Україна бреше про пошкодження.

3 березня: Путін і Орбан проводять телефонну розмову. Путін пропонує звільнити військовополонених угорської національності з української армії безпосередньо до Угорщини, оминаючи Київ. Мовляв, їх було мобілізовано проти їх волі.

4 березня: Міністерство закордонних справ України викликає угорського тимчасового повіреного, назвавши таємну передачу в'язнів «політичною провокацією» та порушенням міжнародного права.

5 березня: Йосип босий!

10:00 (Будапешт): Віктор Орбан виголошує промову на економічному форумі. Він заявляє: «Ми переможемо силою... не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми зламаємо українську нафтову блокаду».

12:00 (Будапешт): Угорська спеціальна поліція перехоплює дві броньовані банківські вантажівки в центрі Будапешта. Вони затримують 7 українських співробітників Ощадбанку і вилучають 75 мільйонів доларів готівкою та 9 кг золота, що перевозилися з Австрії.

12:45 (Мюнхен/Київ): На пресконференції Володимир Зеленський виголошує своє попередження: «Ми передамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нехай вони зателефонують їй і поговорять її мовою». Не знаю, чи мав він на увазі угорську чи щось інше.

17:00: Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто називає заяву Зеленського «прямою погрозою вбивства» і підвищує рівень терористичної загрози в Угорщині до максимального.

6 березня: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно звинувачує Угорщину в «державному тероризмі та рекетирстві», вимагаючи негайного звільнення 7 заручників та повернення викрадених банківських активів.

7 співробітників Ощадбанку залишаються під вартою в Угорщині. Форінт (HUF) стрімко падає на міжнародних ринках. ЄС скликає екстрене засідання. Щоправда, на понеділок.

У яку гру грає Орбан?

Підпорядковані йому канали у цілодобовому режимі крутять заяву Зеленського, називаючи його різними страшними словами. Також вони говорять про «вісь зла» Брюсель-Київ, яка хоче поставити гордих мадярів на коліна, позбавивши їх суверенітету.

А єдиний, хто може той суверенітет відстояти, це Орбан. Тоді як його конкурент – продажна маріонетка, і гроші у тих вантажівках явно везли для фінансування «державного перевороту».

Чого очікувати далі?

Цілком можливо, що заручників змусять підтвердити на камеру оцю всю конспірологічну маячню. І сфабрикують на колінці якісь документи, що «підтвердять» змову проти Орбана.

Але цього може бути недостатньо. Тоді на сцену можуть вийти «українські націоналісти» з чимось дуже страшним. Таким страшним, що вибори взагалі цілком можна бути скасовувати через загрозу національній безпеці. Одне слово, ситуація дуже серйозна.

Чи Зеленського «розвели» на такі слова, щоб він мимоволі підіграв Орбанові? Важко сказати. Не виключаю, що він сам теж вирішив піти ва-банк та домогтися нарешті, щоб Угорщину позбавили права голосу в ЄС. Хоча Орбан це теж спробує повернути собі на користь.

Зрештою, Орбан заслужив не те що різкі слова, а добрячого копняка за те, що він наробив. Мені воно на голову не налазить, що оце дурне каддафі робить на чолі європейської країни.

Тепер треба подивитися, скільки людей виведе на оголошений мітинг опозиція. Це буде досить чіткий індикатор настроїв у суспільстві. «Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр», як казав бравий вояка Швейк. Власне, це я через нього згадав про фельдкурата Каца і Старого Прохазку. Зеленський за цим сценарієм хіба сапер Водічка.

Хто читав книгу, той зрозуміє. Кац – єврей за походженням, який прийняв католицтво не через покликання, а заради кар'єри та легкого життя. Він став військовим фельдкуратом (капеланом), але при цьому залишався переконаним атеїстом. Хитра та цинічна скотиняка.

Подібно до того, як Орбан використовує «християнські цінності» та «захист суверенітету» лише як зручну ширму для утримання влади. До того ж, він колись починав як анти-радянський дисидент.

Кац регулярно з’являвся перед солдатами напідпитку та кричав їм, що вони «банда розбійників». Коли Орбан розповідає про «мир», сидячи в обіймах агресора, або виправдовує захоплення активів банку «захистом національних інтересів» – це ті самі п'яні проповіді Каца.

Той Кац настільки захопився азартними іграми та боргами, що програв свого денщика Швейка в карти поручнику Лукашу. Так, він поставив на кін живу людину, як річ. Власне, Орбан настільки загрався у геополітичний преферанс із Путіним, що на кону вже не просто вибори, а європейське майбутнє його країни.

Орбан зараз буквально закладає у ломбард членство Угорщини в ЄС та НАТО заради миттєвих дивідендів від Москви. А Старий Прохазка, тобто Франц Йосиф – це Путін, який вимагає сліпої покори старій імперії, що розвалюється на очах. А на нас чекає бійка в Кірайгіді. Бо покрали чуже, ги тоті свині в кареті, і тепер думають, що їм за то нафту у комін пустять? То вже така поскудація і калабалик, що нема слів.

Той Старий Прохазка наобіцяв сім мішків гречаної вовни, а Орбан і бігає, ги опалений, і не видить, що в нього вже кцпск боганчі на порозі стоять, а він свою країну в баюру посадив.