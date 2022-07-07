Борис Джонсон йде у відставку – ЗМІ

Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона готують заяву на випадок можливої відставки. Про це повідомляє Sky news.

Телеканал відзначає: в офісі Джонсона досі немає чіткого розуміння, чи зробив він конкретний вибір щодо своєї відставки. Однак те, що співробітники офісу почали готувати заяву, свідчить про суперечливі думки з цього приводу.

Джерело повідомило, що Джонсон розмовляв з головою консервативного комітету бекбенчу 1922 року сером Гремом Брейді і погодився піти у відставку, а новий лідер торі має бути на конференції партії в жовтні.

Протягом останніх днів у Лондоні поновились заклики до відставки Бориса Джонсона. Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб. Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики піти.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Джонсона стверджувала, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр.

Раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.