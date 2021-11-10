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    Думки вголос

    СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції»

    Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними - СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції»
    Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними
    фото: Денис Монастирський/Facebook

    Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини «Палича» проти людей

    «Палич» у руках українських правоохоронців.

    Той, хто організовував катування та знущання над українськими військовополоненими та затриманими в страшній «Ізоляції».

    «Ізоляція» – це колишній завод на території так званої «ДНР», який бойовики обладнали як базу та в’язницю. Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини «Палича» проти людей.

    Після повернення полонених «Ізоляції» в Україну, поліцейські поспілкувалися з кожною жертвою бойовиків. Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей.

    Поліцейські провели впізнання та врешті встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи.

    У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження.

    Крім того, поліцейські отримали оперативну інформацію, що керівник в’язниці, головний кат українців в «Ізоляції» – так званий «Палич» – прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ.

    Далі – доставка в суд для обрання запобіжного заходу.

    Слідчі поліції інкримінують затриманому:

    • ст. 149 «Торгівля людьми»

    • ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації»

    • ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»

    • ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни»

    Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними.

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    Джерело: блог Дениса Монастирського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі СБУ суд торгівля людьми
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    СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції»