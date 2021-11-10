СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції»

Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними

Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними

Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини «Палича» проти людей

«Палич» у руках українських правоохоронців.

Той, хто організовував катування та знущання над українськими військовополоненими та затриманими в страшній «Ізоляції».

«Ізоляція» – це колишній завод на території так званої «ДНР», який бойовики обладнали як базу та в’язницю. Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини «Палича» проти людей.

Після повернення полонених «Ізоляції» в Україну, поліцейські поспілкувалися з кожною жертвою бойовиків. Знаєте, що з ними робили? Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей.

Поліцейські провели впізнання та врешті встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи.

У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження.

Крім того, поліцейські отримали оперативну інформацію, що керівник в’язниці, головний кат українців в «Ізоляції» – так званий «Палич» – прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ.

Далі – доставка в суд для обрання запобіжного заходу.

Слідчі поліції інкримінують затриманому:

• ст. 149 «Торгівля людьми»

• ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації»

• ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»

• ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни»

Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними.

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Джерело: блог Дениса Монастирського

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