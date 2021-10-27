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    Думки вголос

    Українці мають підвищувати рівень культури поводження зі зброєю

    Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках - Українці мають підвищувати рівень культури поводження зі зброєю
    Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках
    фото з відкритих джерел

    Наступного року набуває чинності Закон України «Про основи національного спротиву»

    8-й рік Україна перебуває у стані війни, тому рівень культури поводження зі зброєю повинен зростати та мати високу увагу в суспільстві.

    На базі Національної академії внутрішніх справ завершився Чемпіонат із практичної стрільби. Такі змагання ми проводимо не заради змагань, а й для того, щоб підвищувати рівень володіння зброєю серед правоохоронців. Я вважаю, що такі чемпіонати мають бути в кожному обласному центрі, адже вони загартовують та виховують найкращі професійні риси.

    Також навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року набуває чинності Закон України «Про основи національного спротиву», і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони.

    Людина, яка займається стрільбою, має довіряти зброї, яку вона тримає в руках. І, безсумнівно, вірити в себе. Суспільство, яке довірило Міністерству внутрішніх справ зброю, має вірити правоохоронцям, відчувати безпеку й захищеність.

    Джерело: блог Дениса Монастирського

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    Теги: зброя закон українці населення
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    Українці мають підвищувати рівень культури поводження зі зброєю