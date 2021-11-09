СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан

СБУ в Одеській області викрила банду, яка вербувала людей до трудового рабства

Усіх завербованих людей відвозили до селища Старокозаче на Одещині й там змушували тяжко працювати за їжу

В Одеській області співробітники СБУ затримали членів банди, яка вербувала людей до трудового рабства. Загалом було врятовано 12 осіб, пише пресслужба СБУ. До складу банди входили троє осіб.

Згідно з даними слідства, учасники групування підшуковували «жертв» на вокзалі Одеси та обіцяли їм роботу, що пов’язана з вирощуванням й збором сільськогосподарської продукції, зарплату у розмірі до 12 тисяч гривень, безкоштовне житло й харчування.

Усіх завербованих людей відвозили до селища Старокозаче Білгород-Дністровського району, де розселяли у будинках, що не придатні для проживання.

«Щодня люди тяжко працювали на польових роботах, проживали в бараках, а весь їх «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями», - додає пресслужба.

За роботою жертв постійно спостерігали «бригадири», які також й обмежували завербованих у пересуванні.

«Самостійно залишити територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували крім психологічного, ще й фізичне насильство», – відзначає пресслужба.

Внаслідок восьми санкціонованих обшуків, співробітники СБУ вилучили докази, які підтверджують протиправну діяльність банди.

«На момент обшуків у трудовому рабстві перебувало 12 осіб, які наразі визволені. П’ять з яких вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину», – пише пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, членам банди загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.