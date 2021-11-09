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    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан

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    СБУ в Одеській області викрила банду, яка вербувала людей до трудового рабства&nbsp; - СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан
    СБУ в Одеській області викрила банду, яка вербувала людей до трудового рабства 
    фото: ssu.gov.ua

    Усіх завербованих людей відвозили до селища Старокозаче на Одещині й там змушували тяжко працювати за їжу

    В Одеській області співробітники СБУ затримали членів банди, яка вербувала людей до трудового рабства. Загалом було врятовано 12 осіб, пише пресслужба СБУ. До складу банди входили троє осіб.

    Згідно з даними слідства, учасники групування підшуковували «жертв» на вокзалі Одеси та обіцяли їм роботу, що пов’язана з вирощуванням й збором сільськогосподарської продукції, зарплату у розмірі до 12 тисяч гривень, безкоштовне житло й харчування.

    Усіх завербованих людей відвозили до селища Старокозаче Білгород-Дністровського району, де розселяли у будинках, що не придатні для проживання.

    «Щодня люди тяжко працювали на польових роботах, проживали в бараках, а весь їх «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями», - додає пресслужба.

    За роботою жертв постійно спостерігали «бригадири», які також й обмежували завербованих у пересуванні.

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    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан
    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан
    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан
    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан
    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан
    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан

    «Самостійно залишити територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували крім психологічного, ще й фізичне насильство», – відзначає пресслужба.

    Внаслідок восьми санкціонованих обшуків, співробітники СБУ вилучили докази, які підтверджують протиправну діяльність банди.

    «На момент обшуків у трудовому рабстві перебувало 12 осіб, які наразі визволені. П’ять з яких вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину», – пише пресслужба.

    Відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, членам банди загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

    Теги: СБУ Одещина права людини торгівля людьми
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    СБУ звільнила із рабства 12 заробітчан