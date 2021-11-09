За вбивство дружини киянин проведе за гратами 8,5 років

Обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся

Голосіївський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 50-річному чоловіку за вчинення умисного вбивства дружини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у лютому 2021 року між подружжям виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений кортиком наніс жінці множинні поранення в область грудної клітини, від яких остання померла.

Свідком інциденту стала знайома потерпілої, яка знаходилась у будинку. Саме вона викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

За результатами першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

Голосіївський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Також суд задовольнив цивільний позов батька вбитої жінки про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 1 млн грн.

До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Як повідомлялося, у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.