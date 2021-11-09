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    За вбивство дружини киянин проведе за гратами 8,5 років

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    Чоловік наніс дружині численні удари ножем &nbsp; - За вбивство дружини киянин проведе за гратами 8,5 років

    Чоловік наніс дружині численні удари ножем

     

    Фото: Нацполіція

    Обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся

    Голосіївський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 50-річному чоловіку за вчинення умисного вбивства дружини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами досудового розслідування, у лютому 2021 року між подружжям виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений кортиком наніс жінці множинні поранення в область грудної клітини, від яких остання померла.

    Свідком інциденту стала знайома потерпілої, яка знаходилась у будинку. Саме вона викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

    За результатами першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру.

    Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

    Голосіївський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

    Також суд задовольнив цивільний позов батька вбитої жінки про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 1 млн грн.

    До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

    Як повідомлялося, у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

    Теги: прокуратура Київ суд вбивство розслідування
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    За вбивство дружини киянин проведе за гратами 8,5 років