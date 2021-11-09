Тортури, зґвалтування, вбивства. Що відомо про затриманого СБУ головного ката «Ізоляції»

Куліковський керував концтабором «Ізоляція» до 2018 року

Затриманий українськими правоохоронцями член незаконних збройних формувань (НЗФ), начальник концтабору «Ізоляція» Денис Куліковський особисто брав участь у тортурах утримуваних.

Про це повідомляють звільнені в’язні «Ізоляції. Згідно з даними ресурсу «Миротворець», «офіційне» звання Куліковського у НЗФ – Контролер відділення охорони Відділу матеріально-технічного забезпечення МДБ ДНР, лейтенант.

Про підозрюваного відомо, що він народився у 1984 році у невеликому селі поблизу міста Курахове Донецької області. До подій 2014 року працював у міліції м. Донецька. Вже тоді почала проявлятися схильність Куліковського до насильства – у 2011 році він потрапив у поле зору ЗМІ через те, що розслідуючи крадіжку металу у м. Дружківці Донецької області, брав участь у вибиванні зізнання в підлітка. Також до початку окупації Куліковський встиг попрацювати у СІЗО, колонії.

Після захоплення влади у Донецьку НЗФ ДНР Куліковський пішов на службу до окупантів та невдовзі очолив так звану «слідчу в’язницю МДБ», сумнозвісну «Ізоляцію», розташовану на території колишнього однойменного заводу.

За спогадами колишнього в’язня «Ізоляції», журналіста Станіслава Асєєва, попри керівну посаду, Куліковський безпосередньо брав участь у допитах в’язнів. Журналіст підкреслює, що «Палич» (позивний Куліковського) особисто причетний не тільки до тортур, а також до вбивств та зґвалтувань, що відбувалися на території концтабору. Садистські схильності «Палича» найбільше проявлялися тоді, коли він був напідпитку.

Інша колишня ув’язнена концтабору Валентина Бучок згадує, що хоча на той момент Куліковському було лише близько 35 років, виглядав він жахливо та справляв враження людини, що має серйозні проблеми із алкоголем.

У 2018 році, після побиття чергового в’язня «Ізоляції», Куліковського відсторонили від виконання «обов’язків».

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів.

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