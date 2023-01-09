Головна Думки вголос Дмитро Кулеба
search button user button menu button
Дмитро Кулеба Голова МЗС

Україна вступає у вирішальну фазу війни

glavcom.ua
Західні партнери суттєво підтримують Україну у війні проти Росії
фото: армія США

Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022

Вже перший тиждень 2023 дарує надію. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Patriot», боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!

Президент Зеленський цього тижня проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня – переговори з трьома, чотирма лідерами. Деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов. Деякі будуть ухвалені за їх результатами. Це була ідея Президента розпочати дипломатичний новий рік без розкачки, супер інтенсивно та максимально предметно. І ця робота дає конкретні результати.

Завдяки цій наполегливій роботі і героїзму ЗСУ та всіх Сил оборони України дипломатичній команді Президента вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі.

Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ.

А ми продовжуватимемо командно працювати на щоденне зміцнення України та наших захисників і захисниць, щоб цей рік став переможним.

Читайте також: 
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя армія машини Україна боєприпаси робота танки перемога переговори допомога ЗСУ марафон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заговорив про мир та розкритикував тих, хто «сприяє торговцям зброєю»
Сьогодні, 08:57
Поблизу Соледара тривають важкі бої
Збройні сили повідомили про ситуацію в Соледарі
7 сiчня, 15:41
Подоляк розповів, що треба ЗСУ для контрнаступу
«Ворог буде тікати». Банкова розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ для контрнаступу
7 сiчня, 23:25

Дмитро Кулеба

Україна вступає у вирішальну фазу війни
Україна вступає у вирішальну фазу війни
Шостий санкційний пішов. Заряджаємо сьомий
Шостий санкційний пішов. Заряджаємо сьомий
Україна матиме чим воювати, глухі стіни пробиті
Україна матиме чим воювати, глухі стіни пробиті
Як ми вирвали німецькі зуби в російських тигрів
Як ми вирвали німецькі зуби в російських тигрів
Російська економіка – це танк в українському селі
Російська економіка – це танк в українському селі
Росіяни ще не усвідомили, які проблеми на них чекають
Росіяни ще не усвідомили, які проблеми на них чекають

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
33K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
33K
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
32K
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
13K
Варто бути готовими до поновлення аварійних відключень – Шмигаль
11K
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової

Новини

Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту