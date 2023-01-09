Україна вступає у вирішальну фазу війни

Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022

Вже перший тиждень 2023 дарує надію. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Patriot», боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!

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Президент Зеленський цього тижня проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня – переговори з трьома, чотирма лідерами. Деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов. Деякі будуть ухвалені за їх результатами. Це була ідея Президента розпочати дипломатичний новий рік без розкачки, супер інтенсивно та максимально предметно. І ця робота дає конкретні результати.

Завдяки цій наполегливій роботі і героїзму ЗСУ та всіх Сил оборони України дипломатичній команді Президента вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі.

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Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ.

А ми продовжуватимемо командно працювати на щоденне зміцнення України та наших захисників і захисниць, щоб цей рік став переможним.