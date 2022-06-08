Шостий санкційний пішов. Заряджаємо сьомий

Росію позбавляють ресурсів для продовження війни

Позиція Президента Володимира Зеленського чітка і непохитна: санкції проти Росії мають бути максимально сильними. Ухвалювати їх потрібно якомога швидше. Україна не має часу чекати. Він постійно говорить про санкції з усіма лідерами інших країн і це дає свій результат.

Рухаючись у цьому фарватері, Міжнародна робоча група Андрія Єрмака і Майкла Макфола розробляє конкретні кроки, які дозволять позбавити Росію ресурсів для продовження війни.

Ми в МЗС беремо за основу напрацювання цієї групи, запускаємо їх в міжнародний обіг і працюємо над досягненням консенсусу щодо цих санкцій. Наприклад, зараз у нас в роботі подальші секторальні і персональні санкції, викладені в підготовлених групою Єрмака-Макфола плані дій щодо посилення санкцій, дорожніх картах енергетичних та індивідуальних санкцій.

Паралельно країни ЄС, Сімки та інших учасників санкційної політики мають свої ідеї та пропозиції щодо санкцій. На стику їхнього і нашого бачення народжуються нові санкції.

Що буде далі?

Ми вдячні ЄС за шостий пакет санкцій, але вже потрібен сьомий. І невідкладно. Тим більше, що ще на шляху до шостого я отримував багато запевнень в ЄС, що сьомий пакет не забариться. Лише тотальний тиск задушить російське зло.

Ми розуміємо, що деякі європейські політики зараз почнуть говорити, що потрібно «почекати», «подумати», «вивчити вплив запроваджених санкцій» і т.ін.

Україна категорично відкидає пропозиції «почекати» з наступними санкціями. Достатньо подивитися на поле бою на сході України та всі руйнування та горе, яких заподіюють російські загарбники, щоб зрозуміти: немає часу на зволікання!

Тож сьогодні я підписав офіційний лист на адресу ЄС, в якому викладені конкретні пропозиції України, що мають скласти основу сьомого санкційного пакету. Там три основних елементи:

Нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі; Нові персональні санкції проти російських олігархів, високопоставлених урядовців та керівників держпідприємств; Закриття всіх лазівок для обходу та ухилення від санкцій.

Глобальне завдання як для ЄС, так і для Групи семи та інших провідних гравців: Вбити. Російський. Експорт.

Економіка РФ орієнтована на експорт. Вони заробляють основні гроші на продажу сировини та товарів за кордон. 70% всього цього добра транспортується морем. При цьому власний торговельний флот РФ здатен забезпечити лише малу частину. Росія залежна від іноземних суден. Це їхня ахіллесова п’ята, яку ми з партнерами обов’язково їм відіб’ємо.

І вишенька на санкційному торті: ми продовжуємо наполягати на передачі заморожених російських активів на відбудову України. Потрібна політична воля відповідних країн та інституцій, щоб ухвалити необхідне законодавство та процедури і застосувати їх.

Боротьба ніколи не є легкою. Але перемога завжди є, якщо працювати системно і командно!

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Джерело: блог Дмитра Кулеби

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