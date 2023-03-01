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Дмитро Кулеба Голова МЗС

Путін зазнав п’ятої великої поразки

glavcom.ua
Російський диктатор зазнав фіаско, влаштовуючи енергетичний терор українцям
фото з відкритих джерел

Україна перемогла зимовий терор

1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор.

Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні.

Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами.

Отже, це п’ята поразка.

Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом.

Друга – коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.

Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Четверта поразку – втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну.

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Джерело
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Теги: коаліція війна путін Україна

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Дмитро Кулеба

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