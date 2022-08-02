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Наталія Ємченко Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

Медведєв збожеволів? Чи видав наміри Росії

Сьогодні, 11:48 glavcom.ua
Дмитро Медведєв тепер буде заміняти Жириновського?
фото з відкритих джерел

Схоже, що в Кремлі вирішили не приховувати своїх майбутніх планів

Сьогодні вранці людина, яка якийсь час працювала президентом Російської Федерації, у своєму акаунті опубліковала пост.

Який зник за 10 хвилин.

Цей пост про те, що не існує Грузії, Казахстан – фейк, про Україну ми всі його ідеї знаємо вже не з вранішніх текстів.

***

Цей текст – без сумніву програмний, безумовне обґрунтування майбутнього вторгнення Російської Імперії до Грузії та Казахстану. А ще – безумовна ідеологічна підготовка до відновлення у якомусь кривавому форматі СРСР вже цього року.

Бо саме 30 грудня 2022 року бути 100 років зі створення СРСР.

Так би мовити, свято наближається.

3 фото
На весь екран

Через кілька годин після зникнення цього посту помічник Мєдвєдєва заявив, що акаунт був зламаний і «компєтєнтниє органи разбєрутся с інціндєнтом».

Які саме органи вони вважають компетентними і що саме вони вважають інцидентом у повідомленні не уточнюється.

Тобто, цей акт історичного терору вони спершу зробили від Першоі особи. А згодом вирішили, що неможна отак брати і писати правду. І за класикою заявили, що це не вони.

***

Насправді у гіпотезу щодо зламу акаунта легко повірити, якщо припустити, що для пана Дмитра доступ до власних дописів та акаунту обмежений його помічниками.

І що злам скоїв сам пан Дмитро, так би мовити, відновив історичну справедливість і просто забрав своє.

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Теги: війна Грузія Казахстан росія Дмитро Медведєв

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