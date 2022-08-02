Медведєв збожеволів? Чи видав наміри Росії
Схоже, що в Кремлі вирішили не приховувати своїх майбутніх планів
Сьогодні вранці людина, яка якийсь час працювала президентом Російської Федерації, у своєму акаунті опубліковала пост.
Який зник за 10 хвилин.
Цей пост про те, що не існує Грузії, Казахстан – фейк, про Україну ми всі його ідеї знаємо вже не з вранішніх текстів.
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Цей текст – без сумніву програмний, безумовне обґрунтування майбутнього вторгнення Російської Імперії до Грузії та Казахстану. А ще – безумовна ідеологічна підготовка до відновлення у якомусь кривавому форматі СРСР вже цього року.
Бо саме 30 грудня 2022 року бути 100 років зі створення СРСР.
Так би мовити, свято наближається.
Через кілька годин після зникнення цього посту помічник Мєдвєдєва заявив, що акаунт був зламаний і «компєтєнтниє органи разбєрутся с інціндєнтом».
Які саме органи вони вважають компетентними і що саме вони вважають інцидентом у повідомленні не уточнюється.
Тобто, цей акт історичного терору вони спершу зробили від Першоі особи. А згодом вирішили, що неможна отак брати і писати правду. І за класикою заявили, що це не вони.
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Насправді у гіпотезу щодо зламу акаунта легко повірити, якщо припустити, що для пана Дмитра доступ до власних дописів та акаунту обмежений його помічниками.
І що злам скоїв сам пан Дмитро, так би мовити, відновив історичну справедливість і просто забрав своє.
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