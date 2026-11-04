Російський теракт у Комишуватій – злочин, який не можна залишити без покарання

40 життів, обірваних російським ударом

40.

Абсолютно жахлива цифра.

Абсолютно не остаточна цифра.

***

Я нічого не писала по російському теракту 2 листопада в Комишуватій Запорізької області - я оніміла і оніміло чекала на завершення пошукової операції.

Але.

Операція все ще не завершилася.

А вже 40 загиблих.

В укритті школи, яке тільки рік тому перетворили з підвалу на повноцінне сховище.

І я таки пишу.

***

Укриття працювало як пункт гуманітарної допомоги.

Били росіяни по школі і сховищу прицільно і дуже свідомо.

9 керованих авіабомб ФАБ-3000.

3000 – це означає що вага 3 тони.

Відразу після Олешок.

Вони (росіяни) же виклали відео цих ударів.

Хизуючись.

***

Переконана, що їхня мета – дискредитувати саме ідею підземних сховищ як способу для нас жити на своїй землі навіть попри війну.

Переконана що саме тому Запорізька Область. Переконана що саме тому школа.

Переконана що саме тому така концентрація ударів.

Переконана, що нашій державі потрібно цей теракт російської імперії проти України оформити в окремий кейс і його цілеспрямовано нести в світ і вимагати покарання.

Бо непокаране зло повертається.

Перш за все до тих, хто міг покарати але не став.

***

Я особисто роблю і буду робити все можливо щоб жорна правосуддя не зупинялися ані на мить.

Щоб вони мололи.

Щоб наші люди свідчили.

Спочатку – щоб правда була вимовлена вголос.

Потім – щоб цю правду почули судді в міжнародних судах.

Після цього – щоб цю правду чули наступні покоління і вона ніколи не була відмінена.