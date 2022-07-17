Медведєв погрожує Україні «судним днем»

Третій президент Росії упевнений, що «військова спецоперація» досягне усіх цілей

Дмитро Медведєв злякався, що Україна відновить власний суверенітет над окупованим Кримом військовим шляхом – і почав лякати українців апокаліпсисома. Про це заступник голови Радбезу РФ заявив під час візиту до Волгограду.

За словами Медведєва, якщо Україна «вирішить напасти на Крим», то на усіх жителів України чекатиме «судний день».

Крім того, третій президент Росії висловив упевненість, що усі цілі, поставлені перед «спеціальною військовою операцією» (так в Росії влада називає війну, розпочату нею 24 лютого – ред.), будуть досягнуті.

«Росія має бути сильною, щоб ніхто навіть подумати не міг про спроби вжити агресивних дій проти неї», – наголосив Дмитро Медведєв у своєму виступі.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив учора, 16 липня, що Україна планує завдати удари по різних об’єктах у окупованому Криму, зокрема, і по Кримському мосту.