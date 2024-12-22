Перемога України, яку побачив увесь світ
Це була справжня #БитваЗаСвітло
Переможенька, українська. Переможенька...
116:112!
Перемога, яку побачили мільйони в світі.
В найтемнішу ніч в році битва за світло тривала.
І перемогу Усик здобув в перші години Дня енергетика, 22 грудня.
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Цю перемогу Олександр Усик присвятив своїй мамі і всім матерям України.
Дякую тобі, чемпіоне!
І слава Україні!
Слава тим, хто її захищає! Слава тим, хто тримає небо! Слава тим, хто несе стітло!
Для нас (Група ДТЕК) честь бути партнером цього бою, бо це була справжня #БитваЗаСвітло
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По завершенню боя Олександр виніс на ринг шаблю, аутентичну шаблю Івана Мазепи, датовану 17-м століттям. Шабля, яка прилетіла в Ріяд з України, як символ того, що Україна за бореться за існування, за світло, і ця боротьба триває вже понад 300 років.
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