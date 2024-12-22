Перемога України, яку побачив увесь світ

Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф'юрі та зберіг титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі

Це була справжня #БитваЗаСвітло

Переможенька, українська. Переможенька...

116:112!

Перемога, яку побачили мільйони в світі.

В найтемнішу ніч в році битва за світло тривала.

І перемогу Усик здобув в перші години Дня енергетика, 22 грудня.

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Цю перемогу Олександр Усик присвятив своїй мамі і всім матерям України.

Дякую тобі, чемпіоне!

І слава Україні!

Слава тим, хто її захищає! Слава тим, хто тримає небо! Слава тим, хто несе стітло!

Для нас (Група ДТЕК) честь бути партнером цього бою, бо це була справжня #БитваЗаСвітло

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По завершенню боя Олександр виніс на ринг шаблю, аутентичну шаблю Івана Мазепи, датовану 17-м століттям. Шабля, яка прилетіла в Ріяд з України, як символ того, що Україна за бореться за існування, за світло, і ця боротьба триває вже понад 300 років.