Майбутнє вже тут. Які технологію дивуватимуть нас у найближчий час
Наука не стоїть на місці і пропонує нові винаходи
Світовий економічний форум опублікував звіт про десять найбільших технологічних трендів 2023 року.
Тримайте:
- Flexible batteries – гнучкі батареї
- Generative artificial intelligence – творчий AI
- Sustainable aviation fuel – екологічне авіаційне паливо
- Designer phages – штучні віруси
- Metaverse for mental health – метаверс для ментального здоров’я
- Wearable plant sensors – революція в зборі даних в аграрці заради перемоги над глобальним голодом
- Spatial omics – цифровізація та картування (візуалізація) наших внутрішніх біологічних процесів
- Flexible neural electronics – кращі цифрові інтерфейси для взаємодії гаджетів із нервовою системою людини
- Sustainable computing – сталі дата-центри
- AI-facilitated healthcare – медицина, фасилітована штучним інтелектом
Повний звіт можна прочитати тут.
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