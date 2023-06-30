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Наталія Ємченко Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

Майбутнє вже тут. Які технологію дивуватимуть нас у найближчий час

glavcom.ua
Людство давно пробує створювати штучні віруси
фото з відкритих джерел

Наука не стоїть на місці і пропонує нові винаходи

Світовий економічний форум опублікував звіт про десять найбільших технологічних трендів 2023 року.

Тримайте:

  1. Flexible batteries – гнучкі батареї
  2. Generative artificial intelligence – творчий AI
  3. Sustainable aviation fuel – екологічне авіаційне паливо
  4. Designer phages – штучні віруси
  5. Metaverse for mental health – метаверс для ментального здоров’я
  6. Wearable plant sensors – революція в зборі даних в аграрці заради перемоги над глобальним голодом
  7. Spatial omics – цифровізація та картування (візуалізація) наших внутрішніх біологічних процесів
  8. Flexible neural electronics – кращі цифрові інтерфейси для взаємодії гаджетів із нервовою системою людини
  9. Sustainable computing – сталі дата-центри
  10. AI-facilitated healthcare – медицина, фасилітована штучним інтелектом

Повний звіт можна прочитати тут.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: технології наука штучний інтелект

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Наталія Ємченко

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