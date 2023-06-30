Майбутнє вже тут. Які технологію дивуватимуть нас у найближчий час

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

Людство давно пробує створювати штучні віруси фото з відкритих джерел

Наука не стоїть на місці і пропонує нові винаходи

Світовий економічний форум опублікував звіт про десять найбільших технологічних трендів 2023 року. Будь ласка, читайте текст після реклами Тримайте: Flexible batteries – гнучкі батареї Generative artificial intelligence – творчий AI Sustainable aviation fuel – екологічне авіаційне паливо Designer phages – штучні віруси Metaverse for mental health – метаверс для ментального здоров’я Wearable plant sensors – революція в зборі даних в аграрці заради перемоги над глобальним голодом Spatial omics – цифровізація та картування (візуалізація) наших внутрішніх біологічних процесів Flexible neural electronics – кращі цифрові інтерфейси для взаємодії гаджетів із нервовою системою людини Sustainable computing – сталі дата-центри AI-facilitated healthcare – медицина, фасилітована штучним інтелектом Повний звіт можна прочитати тут. Будь ласка, читайте текст після реклами Читайте також: Єврокомісія змусить компанії маркувати контент, створений штучним інтелектом

Чи загрожує штучний інтелект розвитку людства

Chat GPT: стрибок у майбутнє чи крок у прірву?

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